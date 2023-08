MotoGP Bharat s’associe à Sunburn avant la course inaugurale en Inde

MotoGP Bharat a reçu un coup de pouce massif alors que le monde des courses de motos à grande vitesse s’est joint aux rythmes pulsés de la musique électrisante.

Il a annoncé son partenariat expérientiel unique avec Sunburn, le premier festival de musique de danse électronique en Asie, pour créer une confluence de vitesse et de musique pour la première fois sur une piste de course MotoGP.

MotoGP Bharat Sunburn Music Festival sera une IP unique qui offrira aux spectateurs une expérience de passerelle exclusive le week-end où les fans auront droit à une expérience de vitesse ardente et saine et à un pool de performances électrisantes ainsi qu’à une abondance d’options de restauration – ces fan zones seront être transformé en une opportunité unique pour chaque spectateur avec des moments Sunburn spécialement sélectionnés.

Cette arène de course sera transformée en une zone de fête amusante, rebaptisée Sunburn Arena au sein des fan zones. Chargée de moments passionnants, la Sunburn Arena sera témoin des performances de certains des artistes indiens et internationaux les plus populaires et les plus renommés les deux jours, samedi et dimanche, de l’événement de course.

Pushkar Nath Srivastava, fondateur et directeur de l’exploitation de FairStreet Sport, les promoteurs du MotoGP Bharat, a déclaré : « Ce spectacle unique ne sera rien de moins qu’une destination de week-end pour les spectateurs. Les fans qui achètent les billets MotoGP Bharat bénéficieront d’une fusion de sports avec le festival de musique électronique. En tant qu’organisateurs, nous faisons tout notre possible pour créer un bon rapport qualité-prix pour les personnes qui viennent assister à la course MotoGP qui se déroule dans notre pays pour la toute première fois. »

« Comme l’Inde est connue pour son hospitalité, cette course MotoGP sera le tout premier lieu où un festival de musique à part entière avec des DJ et des groupes de musique renommés sera en action. Je suis sûr que cette première édition exclusive de vitesse, de sensations fortes et de performances à couper le souffle séduira tout le monde », a-t-il ajouté.

« Si vous n’avez pas encore réservé vos billets, vous manquerez certainement l’une des expériences les mieux organisées de ces derniers temps », a conclu Srivastava.

Cette collaboration unique entre le sport et la musique sera observée pour la première fois dans un événement de course automobile en Inde.

Sunburn Arena est un format de marque sous-variante créé sous l’égide de la méga-marque Sunburn, dans le but de répondre aux amateurs de danse et de musique dans diverses villes de l’Inde et du monde entier. Sunburn Arena a accueilli certains des plus grands DJ du monde au cours des dernières années, notamment DJ Snake, Hardwell, Deadmau5, Afrojack, Armin van Buuren, Swedish House Mafia, Dash Berlin et Avicii dans le passé.

Karan Singh, directeur général de Sunburn, a déclaré : « Sunburn est extrêmement heureux et tout aussi ravi de s’associer à la toute première course MotoGP de Bharat. Nous allons mettre en place une immense scène dans la fan zone qui est prête à être remplie de tonnes de performances passionnantes avec certaines des meilleures collaborations d’artistes indiens et internationaux.

MotoGP ™ ️ Bharat verra la participation de près de 40 équipes avec 80 pilotes, dont des talents fascinants comme Marc Marquez, Francesco Bagnaia et bien d’autres alors que le grand événement se déroulera du 22 au 24 septembre sur le circuit international de Buddh à Greater Noida.