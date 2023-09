MotoGP Bharat 2023 : équipes et pilotes alignés pour figurer sur le circuit international de Buddh

L’Inde est sur le point de créer une étape importante dans le sport alors que le GP d’Inde marque le point culminant d’années d’efforts dévoués pour amener pour la première fois des coureurs cyclistes internationaux de haut niveau sur le circuit international de Buddh.

Le MotoGP Bharat, rebaptisé Grand Prix d’Inde, sera la 13e course du circuit 2023. L’équipe passionnante de 22 coureurs représentant 11 équipes est prête à prendre position sur la grille BIC du 22 au 24 septembre. Deux pilotes de chaque équipe piloteront des motos fournies par des constructeurs renommés tels que Honda, Yamaha, KTM, Ducati et Aprilia.

Équipe Monster Energy Yamaha MotoGP

1. Fabio Quartararo (France)

Après avoir été très impressionnant en tant que rookie du MotoGP en 2019 et avoir ajouté des victoires à son arsenal en 2020, Fabio Quartararo est devenu le premier champion du monde français dans la catégorie reine en 2021. Un an plus tard, Quartararo a terminé deuxième après une fascinante lutte pour le titre avec Francesco Bagnaia qui a été décidé lors de la dernière course de la saison. 2023 ne s’est pas déroulé comme prévu pour Quartararo et Yamaha dans la mesure où une YZR-M1 sous-performante a permis au Français de monter une seule fois sur un podium dimanche – P3 au Grand Prix des Amériques.

2. Franco Morbidelli (Italie)

Entré en MotoGP en 2018 en tant que champion du monde Moto2 en titre, Morbidelli a brillé en 2020 en terminant deuxième du championnat. Cette forme le place parmi les principaux prétendants à la gloire du titre en 2021, mais une blessure au genou a entravé sa saison. La même année, Morbidelli s’associe à Quartararo chez Monster Energy Yamaha. Une année 2022 décevante a été suivie d’une autre année calme sur une Yamaha sous-performante, alors que Morbidelli se prépare pour un nouveau chapitre de sa carrière en 2024.

L’équipe Ducati Lenovo

1. Francesco Bagnaia (Italie)

Francesco « Pecco » Bagnaia est arrivé en MotoGP en 2019 après avoir remporté le titre Moto2 2018. Une première victoire en MotoGP a eu lieu à Aragon en 2021, mais la course au titre lui a finalement échappé. Cependant, 2022 a été une autre histoire. Malgré un départ lent qui l’a vu s’asseoir à 91 points de Quartararo, Bagnaia a réalisé une excellente seconde moitié de 2022 pour finalement le mettre en position de décrocher la couronne lors de la finale de la saison. Arborant le n°1 de la saison 2023, Pecco a été le pilote à battre. Cinq victoires dimanche, dont trois doublés Sprint et Race, permettent à l’Italien de mener la course au titre avant la dernière étape de l’année.

2. Enea Bastianini (Italie)

Enea Bastianini, alias « La Bête », a remporté le Championnat du Monde Moto2 2020 et s’est rapidement fait un nom dans la catégorie reine. L’Italien a décroché son premier podium en MotoGP dès sa première saison, et le début de sa deuxième année lui a valu une première victoire. Bastianini, bien qu’il soit sur une moto d’un an à Gresini, a remporté quatre courses et a terminé troisième au classement. Une année époustouflante lui a valu un siège d’usine aux côtés de Bagnaia pour 2023, mais une blessure à l’omoplate subie au Portugal a gêné son année. Lors du GP de Catalogne, Bastianini s’est blessé à la cheville et à la main gauche et sera malheureusement absent jusqu’après le GP du Japon.

Aprilia Racing

1. Aleix Espargaró (Espagne)

Agé de 34 ans, Aleix Espargaro est le pilote le plus âgé de la grille puisque l’Espagnol dispute sa 13e campagne consécutive en catégorie reine. Le premier podium d’Espargaro a eu lieu en 2014 au volant d’une Forward Yamaha sous-alimentée, et après deux ans avec Suzuki, son aventure avec Aprilia a commencé en 2017. Des années difficiles se sont déroulées jusqu’à ce qu’une première tribune avec Aprilia arrive en 2021. Puis, en 2022, Espargaro a remporté son premier GP et a offert à Aprilia sa première en MotoGP, avec une année extrêmement positive se terminant par une P4 au Championnat. 2023 a commencé lentement mais Espargaro a renoué avec la victoire avec une double victoire au GP de Catalogne.

2. Maverick Vinales (Espagne)

Le champion du monde Moto3 2013, Maverick Viñales, est un pilier du MotoGP depuis 2015. L’Espagnol a remporté sa première victoire dans la catégorie à Silverstone en 2016 – la première victoire de Suzuki en près d’une décennie – avant de rejoindre Yamaha en 2017. Après huit victoires et de nombreux podiums. , la relation fructueuse de Vinales avec Yamaha a pris fin de manière controversée au milieu de 2021 avant qu’un nouveau chapitre ne commence chez Aprilia. Vinales compte jusqu’à présent quatre podiums avec l’usine de Noale – deux en 2022 et deux en 2023 – alors que le partenariat se renforce.

L’équipe Repsol Honda

1. Marc Márquez (Espagne)

À seulement 20 ans et 266 jours, Marc Marquez reste le plus jeune vainqueur de l’histoire dans la catégorie reine. L’Espagnol est considéré comme l’un des GOAT et compte huit titres de champion du monde, dont six en MotoGP entre 2013 et 2019. En 2020, une chute au GP d’Espagne a vu le n°93 subir une fracture de l’humérus droit qui le maintiendrait hors de combat jusqu’à 2021. Quatre opérations plus tard, Márquez revient en 2023 en pleine forme et prêt à se battre à nouveau pour le titre. Cependant, 2023 ne s’est pas déroulé comme prévu, car les blessures et une Honda en difficulté ont rendu la campagne difficile pour le frère aîné de Marquez.

Un tournant de fortune vous attend-il ?

2 : Joan Mir (Espagne)

Suite au départ inattendu de Suzuki du MotoGP en 2022, le champion du monde MotoGP 2020 Joan Mir se retrouve dans les rangs de Repsol Honda pour la saison MotoGP 2023. Cela a été l’année la plus difficile pour l’Espagnol jusqu’à présent alors que les difficultés de Honda se poursuivent, avec des blessures gâchant la première saison de Mir avec l’usine emblématique. Le double champion du monde aura pour objectif de terminer la saison en beauté avant 2024.

Courses d’usine Red Bull KTM

1. Jack Miller (Australie)

L’ascension de Jack Miller en MotoGP est unique puisque l’Australien est passé directement du Moto3 à la catégorie reine en 2015. Une première victoire a été remportée en 2016 sur une équipe indépendante Honda à Assen avant que Miller ne connaisse quelques années fructueuses avec Ducati – d’abord chez Prima Pramac, puis dans les réglages d’usine – avant de passer chez Red Bull KTM Factory Racing pour 2023, son troisième constructeur MotoGP. Miller a déjà goûté au succès sur le podium Sprint mais attend le succès dimanche en orange d’usine.

2. Brad Binder (Afrique du Sud)

Le champion du monde Moto3 2016, Brad Binder, entame sa quatrième campagne MotoGP avec Red Bull KTM. Après avoir remporté sa troisième course en catégorie reine, KTM et Binder ont vécu quelques saisons plus délicates que prévu en 2021 et 2022, mais 2023 a été un retour en forme bienvenu pour le pilote et l’usine. De grandes choses attendent le Sud-Africain, qui sera chez KTM au moins jusqu’à fin 2026.

Gresini Racing MotoGP (Ducati)

1. Alex Márquez (Espagne)

Le jeune frère Marquez est lui-même double champion du monde, Alex remportant les titres Moto3 2014 et Moto2 2019. Des P2 consécutives ont eu lieu lors de sa première saison en MotoGP avec Repsol Honda, avant que deux années difficiles ne soient vécues chez LCR Honda. Un nouveau départ chez Gresini Racing était cependant exactement ce qu’il fallait pour 2023, avec Márquez déjà monté sur le podium dimanche et vainqueur du Sprint lors de sa première année avec Ducati.

2. Fabio Di Giannantonio (Italie)

Rejoignant la catégorie reine en 2022 en tant que vainqueur des courses Moto3 et Moto2, le moment marquant de Fabio Di Giannantonio dans sa campagne de rookie est survenu lorsqu’il a décroché la pole lors de son Grand Prix à domicile au Mugello. « Diggia » est resté avec Gresini pour 2023 et s’est hissé dans le top 10 à cinq reprises un dimanche, alors que l’Italien envisage de nombreux autres résultats de ce type d’ici la fin de la saison.

Prima Pramac Racing (Ducati)

1. Johann Zarco (France)

Johann Zarco est consécutif champion du monde Moto2 en 2015 et 2016 avant que le Français ne rejoigne Tech3 Yamaha en 2017 en MotoGP. Après un passage impressionnant chez Yamaha et une période décevante chez KTM en 2019, Zarco a trouvé une nouvelle maison chez Ducati en 2020. Maintenant dans sa quatrième saison – sa troisième avec Prima Pramac – la n°5 avec l’usine de Bologne, Zarco en a décroché 13. podiums à ajouter à son total de six avec Yamaha. Cette première victoire en MotoGP n’est toujours pas atteinte, viendra-t-elle avant que Zarco ne rejoigne Honda en 2024 ?

2. Jorge Martín Almoguera (Espagne)

Surnommé le « Martinator », Jorge Martin s’est imposé en Moto3 – un titre qu’il a remporté en 2018 – et en Moto2 comme l’un des jeunes talents les plus brillants de ce sport. Martin a décroché un podium dès sa deuxième course en MotoGP et malgré une énorme chute au Portugal qui lui a fait manquer quatre courses, l’Espagnol a remporté sa première victoire la même année. 2022 a été une année sans victoire, mais 2023 a vu Martin redevenir un prétendant au titre alors qu’il vise à chasser son rival Ducati Bagnaia pour la couronne.

Équipe de course Mooney VR46 (Ducati)

1.Luca Marini (Italie)

Luca Marini, le demi-frère de la légende du MotoGP Valentino Rossi, a fait ses débuts en Grand Prix en tant que wildcard Moto3 en 2013, avant de rejoindre la Moto2 à plein temps en 2016. La saison décisive de Marini a eu lieu en 2018, avec six victoires en Moto2 entre puis et 2020 avant de passer au MotoGP en 2020. En 2023, Marini a remporté son premier podium dimanche en MotoGP au GP des Amériques et est devenu l’un des six premiers réguliers avec l’équipe Mooney VR46 Racing.

2. Marco Bezzecchi (Italie)

Candidat au titre Moto3 en 2018, Marco Bezzecchi a rejoint le MotoGP après une impressionnante saison Moto2 en 2020 et 2021. Une campagne de Rookie de l’année a suivi en 2022, alors que Bezzecchi s’est annoncé comme prétendant au titre en 2023 avec deux victoires lors des cinq premières courses. . L’Italien a été un artiste remarquable jusqu’à présent cette saison, et bien que ce soit une tâche difficile, Bezzecchi pourrait terminer l’année en tant que champion du monde.

Equipe RNF MotoGP (Aprilia)

1.Miguel Oliveira (Portugal)

Miguel Oliveira, premier vainqueur portugais d’une course en catégorie reine, est l’un des pilotes les plus rapides de la grille à n’avoir jamais remporté de championnat du monde. Se rapprochant en Moto3 et en Moto2, Oliveira a remporté une première victoire en MotoGP en 2020 pour offrir à Tech3 sa première victoire en plus de 20 ans. Plus tard cette année-là, il a remporté le GP du Portugal, et après avoir gagné trois fois de plus en 2021 et 2022 avec Red Bull KTM, Oliveira a commencé une nouvelle aventure avec CryptoDATA RNF MotoGP Team pour 2023. Cela a été une année malheureuse jusqu’à présent pour la #88, mais il y a eu plusieurs aperçus du véritable potentiel d’Oliveira. Il y a beaucoup plus à venir pour Oliveira et Aprilia.

2. Raul Fernández (Espagne)

Raul Fernandez s’est fait un nom dans le Championnat du Monde Moto3 2020 avant une première saison record en Moto2 en 2021. Ayant raté de peu le titre cette année-là, Fernandez a rejoint le MotoGP en 2022 avec Tech3 KTM. Une première saison difficile a suivi lorsque l’Espagnol a rejoint la nouvelle équipe indépendante d’Aprilia pour 2023 – avec des attentes élevées. Fernandez n’a pas encore réalisé son potentiel au cours d’une année marquée par les blessures, mais sa vitesse arrive. La n°25 reste l’un des jeunes pilotes les plus excitants des courses de Grand Prix.

Tech3 GASGAS Factory Racing (KTM)

1. Pol Espargaró (Espagne)

Le champion du monde Moto2 2013, Pol Espargaro, en est à sa 10e campagne en tant que pilote MotoGP, l’Espagnol ayant de l’expérience avec Yamaha, KTM, Honda et maintenant GASGAS. Quelques saisons difficiles avec Repsol Honda ont vu le jeune frère Espargaro revenir avec Tech3 pour 2023, mais un énorme accident lors de l’ouverture de la saison au Portugal a maintenu la n°44 à l’écart jusqu’au GP de Grande-Bretagne. Au cours de ce qui a été l’année la plus difficile de la carrière d’Espargaro, l’Espagnol a montré qu’il était un guerrier et espère ajouter à ses huit podiums en MotoGP avant la fin de la saison.

2. Augusto Fernández Guerra (Espagne)

Augusto Fernandez est le champion du monde Moto2 en titre et le seul rookie sur la grille MotoGP 2023. La performance exceptionnelle de Fernandez jusqu’à présent dans la catégorie reine a été une brillante course vers la 4e place au GP de France, tandis que l’Espagnol compte trois top 10 à son actif au total – en plus des points dans chaque course cette saison.

LCR Honda Castrol/Idemitsu

1. Alex Rins (Espagne)

Alex Rins est six fois vainqueur de courses MotoGP, avec sa dernière victoire au GP des Amériques de cette année au cours de sa première année avec Honda. Les cinq autres victoires de Rins dans la catégorie reine sont venues de Suzuki, tandis que l’Espagnol est également huit fois vainqueur en Moto3 et quatre fois vainqueur en Moto2. L’impressionnante première saison de Rins avec Honda a été interrompue après avoir subi une fracture à la jambe au Mugello, ce qui l’a exclu des cinq GP suivants. Rins espère retrouver sa forme à son retour avant de rejoindre Yamaha en 2024.

2. Takaaki Nakagami (Japon)

Takaaki Nakagami a rejoint le MotoGP en 2018 en tant que double vainqueur de la course Moto2 et 14 fois sur le podium du Grand Prix. Le pilote japonais entame sa sixième saison en tant que star appréciée de la LCR Honda Idemitsu mais reste à la recherche de son premier podium dans la catégorie reine.