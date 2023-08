MotoGP autrichien : Francesco Bagnaia (Ducati) remporte la course principale à Spielberg, Brad Binder deuxième, Marco Bezzecchi troisième

Le champion du monde de Ducati, Francesco Bagnaia, a dominé le MotoGP autrichien à Spielberg avec style dimanche pour franchir une nouvelle étape vers un deuxième titre consécutif.

Brad Binder (KTM) est arrivé loin deuxième avec Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) troisième.

Pour Bagnaia, il s’agissait d’un troisième double week-end de rêve de la saison après avoir remporté le sprint de samedi et l’événement principal de dimanche.

Le maximum de points sur le circuit Red Bull Ring lui a valu 62 points d’avance sur Jorge Martin au classement 2023 avec 10 des 20 courses terminées.

« Je m’attendais à une course plus solide mais les conditions étaient difficiles pour tout le monde », a déclaré Bagnaia.

« Nous avons tout géré et démontré notre potentiel depuis hier », a ajouté ‘Pecco’.

Pour Binder, c’était une autre place de deuxième 24 heures après sa deuxième place au sprint devant les supporters locaux de son équipe autrichienne KTM.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu », a déclaré le Sud-Africain.

« Il y a eu un moment où la poignée arrière a dit au revoir, alors je savais que je devais être intelligent et ramener la moto à la maison et monter deux fois sur le podium ce week-end. »

Bagnaia est parti de la pole pour les 28 tours exténuants devant une foule de 94 000 personnes bravant la chaleur torride des montagnes de Styrie.

L’Italien avait la rampe de lancement parfaite pour remporter sa cinquième victoire en 2023 et se rapprocher considérablement des championnats du monde consécutifs.

Il a accéléré la ligne sur sa fidèle Ducati d’usine pour empêcher Binder de tourner un alors que Maverick Vinales, qui s’est qualifié en deuxième, a subi un autre mauvais départ comme il l’avait fait 24 heures plus tôt dans le sprint.

Cette escapade lente a contrecarré la quête du pilote Aprilia pour écrire l’histoire du MotoGP en remportant un grand prix avec trois équipes différentes après des victoires avec Suzuki et Yamaha.

Binder a tout mis en œuvre pour une passe rapide sur Bagnaia alors que la paire avant s’écartait d’une seconde du peloton de chasse dirigé par Jack Miller sur l’autre KTM.

Au troisième tour, Martin est venu purger la pénalité du long tour pour conduite irresponsable pour son rôle dans un accident à sept coureurs au premier virage lors du sprint de samedi.

Cela a rendu son travail d’essayer de récolter des points à partir de la 12e place sur la grille encore plus difficile.

Devant, Bagnaia a continué à repousser Binder, le Sud-Africain essayant désespérément de donner à son équipe autrichienne une victoire sur son circuit à domicile comme il l’avait fait en 2021, sa dernière victoire.

Binder a relâché la pression sur Bagnaia, essayant de conserver ses pneus et d’attendre son heure pour attaquer plus tard dans la course.

Mais Bagnaia contrôlait parfaitement les choses, reprenant une seconde d’avance à la mi-course, l’écart se creusant inexorablement à l’approche du drapeau à damier.

Rien n’arrêtait Bagnaia qui franchissait la ligne avec plus de cinq secondes d’avance.

Martin (Ducati-Pramac) a réussi à remonter jusqu’à la septième place pour au moins laisser Spielberg avec une poignée de points.

