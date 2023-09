MotoGP 2023 : la voiture et la moto de sécurité arrivent pour le Grand Prix d’Inde

A environ une semaine de la première course MotoGP du pays, la voiture de sécurité et la moto qui pourraient être déployées si nécessaire lors du Grand Prix d’Inde sont arrivées samedi sur le circuit international de Buddh.

Le Grand Prix d’Inde, la plus grande course moto organisée dans le pays, se tiendra du 22 au 24 septembre.

La voiture de sécurité et le vélo ont atterri à New Delhi par fret aérien et ont été transportés sur le site aux premières heures de la journée, ont informé les organisateurs samedi.

Au total, trois voitures de sécurité, dont une BMW M5CS, seront présentes sur le site pendant les courses. Sa présence est indispensable pour assurer une assistance médicale rapide en cas d’incident lors du premier tour. De plus, la voiture de sécurité est dépêchée pour évaluer les conditions de la piste en cas de besoin.

Le reste des voitures de sécurité – BMW M2 (G87) et BMW M3 touring – atterriront sur le site dimanche.

La moto de sécurité – BMW M 1000 RR – sera également utilisée pendant le week-end de course sur le circuit international de Buddh.

La voiture de sécurité est positionnée en fond de grille au départ d’une course. Durant le premier tour de course, il suit les pilotes avant de se retirer dans la voie des stands.

Organisé par FairStreet Sports en collaboration avec Dorna Sports, le Grand Prix IndianOil d’Inde promet d’être un spectacle passionnant avec 41 équipes et 82 pilotes participant dans les catégories MotoGP, Moto2 et Moto3, avec des noms de renom comme Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Marco. Bezzecchi, Brad Binder, Jack Miller et Jorge Martin.

