Motocyclisme – Dovizioso annonce qu’il ne participera pas au MotoGP l’année prochaine

Andrea Dovizioso quittera le MotoGP à la fin de l’année et ne reviendra pas pour la saison 2023 car il n’aime plus courir sans pouvoir concourir, a déclaré le pilote italien.

Dovizioso, qui a débuté sa carrière en 2001 et est trois fois vice-champion du championnat MotoGP avec Ducati, n’a marqué que 10 points cette saison et n’a jusqu’à présent terminé dans le top 10 d’aucune course pour occuper une modeste 22e place au classement. .Dovizioso a quitté Ducati à la fin de la saison 2020 et était sans équipe en 2021 jusqu’à la seconde moitié de la saison lorsqu’il a été enrôlé par Petronas Yamaha – maintenant l’équipe indépendante Yamaha RNF.

“C’est sûr que je ne courrai pas (l’année prochaine), il n’y a aucune raison de le faire. J’ai toujours dit que si je ne serais pas compétitif, je ne veux pas être ici”, a déclaré Dovizioso à MotoGP.com, ajoutant qu’il avait eu du mal à s’adapter aux changements techniques du sport. “Il n’y a aucune raison, surtout après 20 ans. années. Je n’ai jamais essayé d’avoir une place pour l’année prochaine.

«Je suis complètement détendu à ce sujet. J’ai déjà fait une demi-année de course l’année dernière. J’ai déjà testé (retraite), donc ça me va. Je ne voulais pas terminer la saison comme ça. pendant huit ans.

Il a ajouté, âgé de 36 ans, que seul le champion en titre Fabio Quartararo était à l’aise sur la Yamaha cette année et que si les autres ne roulaient pas comme lui, ils allaient forcément avoir du mal. Son coéquipier d’usine Yamaha, Franco Morbidelli, est 19e. » Si Fabio gagne, il y a une raison. Cela signifie donc qu’il y a une possibilité d’être rapide », a ajouté Dovizioso.

“Mais si les autres pilotes se plaignent, comme ces (quelques) dernières années, cela signifie qu’il n’y a plus de moyens d’être compétitif comme par le passé.” Le MotoGP a beaucoup changé. Dans le passé, il y a 10 ans, les mêmes pilotes étaient au top, peu importe la moto… Maintenant c’est différent, les pièces mécaniques sont un peu plus importantes.

