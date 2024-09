Moto2 Misano – Qualifications : Arbolino en pole devant son public

Le Moto2 termine la saison européenne du côté de Misano, où se disputeront les deux prochaines manches du championnat du monde. Alors que Jake Dixon et Alonso Lopez effectuent un retour fulgurant sur les leaders au classement Pilotes, ces derniers doivent se réveiller s’ils ne veulent ne pas perdre le bénéfice de leur avance au championnat.

Même si vous connaissez déjà le résultat de cette séance, venez la revivre avec nous ! Avant de débuter, voici un tableau qui résume les faits connus :

Moto2™ Saint-Marin, Misano 2022 2024 PF 1’36.488 Pedro Acosta 1’35.775. Tony Arbolino P1 1’35.921 Pedro Acosta 1’35.561 Aron Canet P2 1’36.078 Celestino Vietti 1’35.185 Aron Canet Q1 1’36.676 Bo Bendsneyder 1’35.446 Alonso López T2 1’36.201 Celestino Vietti 1’35.229 Tony Arbolino Cours Acosta, Vietti, Lopez (Voir ici) Enregistrer 1’35.271 Luca Marini 2020

Qualification 1 :

Le Q1 débute et verra les quatre premiers se propulser directement pour le Q2. Cette première partie de séance qualificative accueille d’ailleurs de gros clients. Alonso Lopez et Sergio Garcia, que l’on a pas l’habitude de voir rater leur samedi matin, se sont fait recaler au terme de la P2, qu’ils ont bouclé en 20e et 15e positions.

La séance débute cependant bien pour le n°21, qui se met rapidement devant avec un chrono en 1:36.016. Le pilote SpeedUp entraîne Zonta van der Goorbergh, Filip Salac et le Belge, Barry Baltus dans son sillage.

Sergio Garcia n’est alors que huitième. Depuis l’annonce de la titularisation de son équipier en MotoGP pour 2025, l’actuel leader du championnat montre des signes de faiblesse.

Devant le drapeau à damier, l’Espagnol confirme, avec un chrono en 1:35.446. Filip Salac parvient également à conserver une place dans le top-4, mais ce sont Bo Bendsneyder et Senna Agius qui se qualifient finalement pour la Q2.

Les pilotes RW Racing GP terminent cinquième et sixième, loupant la deuxième partie de séance qualificative pour moins d’un dixième.

Grosse déception. pour Sergio Garcia qui n’est que 10e. Le leader du championnat prendra donc le départ de la course depuis le 25e rang sur la grille de départ. Ne disposant que de douze points d’avance sur Ai Ogura, son statut est plus que jamais en danger.

Qualification 2 :

Alors que son équipier est à la dérive, Ai Ogura en profite. Lorsque Diogo Moreira se rencontre en tête avec un chrono en 1:35.521, le Japonais signe le deuxième chrono. Albert Arenas est alors troisième, devant Alonso Lopez, qui vient de boucler la Q1 avec le tour le plus rapide.

Les minutes passent et les chronos tombent. Les locaux, Celestino Vietti et Tony Arbolino font ainsi tomber la marque de référence chacun à leur tournée pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Il avait annoncé son retour en puissance à Misano, et a tenu promesse. Tony Arbolino n’a faiblit pas devant le drapeau à damier, et décroche la pole position du Grand Prix de Saint-Marin de Moto2, en 1:35.229, sa première dans la catégorie. Vietti le talonne, et échoue à onze millièmes du but. Ai Ogura complète un top-3 ultra serré à 190 millièmes.

En forme depuis le début du week-end, Aron Canet n’a pas réussi à imposer sa marque en Qualifications, et a débuté la course depuis la deuxième ligne, en quatrième position.

Joe Roberts n’est que septième, devant Alonso Lopez qui sauve les meubles après une matinée à oublier. En forme ce vendredi, Deniz Öncü boucle les qualifications à la treizième place. Le Turc semblait toutefois disposer des ressources pour aller chercher un top-10 facilement.

Résultat des Qualifications du Grand Prix de Saint-Marin Moto2 2024 à Misano :

Classement de crédit : MotoGP.com