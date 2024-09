Moto2 Misano – Parcours : Ai Ogura s’impose à Saint-Marin

Le Moto2 termine la saison européenne du côté de Misano, où se disputeront les deux prochaines manches du championnat du monde. Alors que Jake Dixon et Alonso Lopez effectuent un retour fulgurant sur les leaders au classement Pilotes, ces derniers doivent se réveiller s’ils ne veulent ne pas perdre le bénéfice de leur avance au championnat.

Même si vous connaissez déjà le résultat de cette séance, venez la revivre avec nous ! Avant de débuter, voici un tableau qui résume les faits connus :

Moto2™ Saint-Marin, Misano 2022 2024 PF 1’36.488 Pedro Acosta 1’35.775. Tony Arbolino P1 1’35.921 Pedro Acosta 1’35.561 Aron Canet P2 1’36.078 Celestino Vietti 1’35.185 Aron Canet Q1 1’36.676 Bo Bendsneyder 1’35.446 Alonso López T2 1’36.201 Celestino Vietti 1’35.229 Tony Arbolino Cours Acosta, Vietti, Lopez (Voir ici) Ogura, Canet, Arbolino Enregistrer 1’35.271 Luca Marini 2020 1’35.229 Tony Arbolino

Parti depuis la pole position, Tony Arbolino a fermé la porte à ses concurrents au sortir de son emplacement, pour conserver la tête au premier virage. Derrière, Celestino Vietti se voyait contraint de céder sa deuxième position à Ai Ogura, auteur d’un meilleur envol.

Alonso Lopez ne bouclera pas le premier tour de course. Victime d’une chute après une approximation au virage 16, l’Espagnol ruine ses chances de revenir sur la tête du championnat ce week-end. Les équipes respectives de chacun de ses concurrents s’empresseront d’ailleurs de leur communiquer la nouvelle par communication radio.

Aron Canet profite du début de course pour passer Celestino Vietti à son tour. Légèrement passé à côté de sa Qualification après un début de week-end étincelant, le n°44 revient ensuite à grande vitesse sur Ai Ogura. Dans le même temps, Tony Arbolino perd en rythme, et une lutte à trois se dessine pour le tête.

Le pilote Fantic prendra l’avantage sur le Japonais dans le virage 14. 420 millièmes le séparent alors de la tête, mais les trois premiers évoluent dans les mêmes temps.

Derrière quatre pilotes luttent pour la septième position, parmi lesquels Fermin Aldeguer et Jake Dixon. Alors que le futur pilote Gresini emmène le groupe complété par Albert Arenas et Diogo Moreira, le Britannique ferme la marche. Leur rythme ne leur permet pas de revenir sur Manuel Gonzalez et Celestino Vietti.

Le début du dixième tour sera marqué par une manœuvre sublime de la part d’Aron Canet. Après avoir tenté l’extérieur au virage 1, l’Espagnol prend la meilleure trajectoire dans la deuxième courbe du circuit, et s’empare de la tête avec l’autorité sur le régional de l’étape, Tony Arbolino. Il lui mettra six dixièmes dans la vue avant de franchir à nouvelle la ligne de départ/arrivée. Le n°14 se fera ensuite passer par Ai Ogura, quasiment au même endroit.

Aron Canet gère sa course, gardant Ai Ogura et Tony Arbolino dans son sillage. Les écarts se creusent légèrement, et l’action diminue cependant d’intensité aux avant-postes.

Derrière, Sergio Garcia semble moins souffrir de ses épaules, et trouve enfin son rythme ce week-end. Le n°3 remonte à grande vitesse vers les points, avec l’objectif de limiter la casse au championnat, alors qu’il s’apprête à en perdre la tête au profit d’Ogura.

Fermin Aldeguer et Jake Dixon défendent les 6e et 7e positions à six tours de l’arrivée. Toujours à trois secondes de Gonzalez et Vietti, qui reviennent quant à eux sur le top-3.

Alors que Gonzalez perd en rythme, Vietti continue sa remontée sur le top-3. La lutte pour la victoire se fera à quatre ! Après s’être montré suffisamment patient, Ai Ogura attaque Aron Canet et le passe. Il devient ainsi le troisième leader différent en Moto2 de dimanche. Derrière, le pilote KTM Ajo se porte dans les échappements de la Marc VDS d’Arbolino, mais chute au virage 16, à l’image d’Alonso Lopez en début de course.

Canet y croit encore, et donne tour pour rappeler à Ogura avant d’entamer le dernier tour. Les deux hommes s’apprêtent à nous offrir une finale à suspense, dont Ai Ogura sort vainqueur. Le pilote nippon franchit la ligne d’arrivée avec 5 dixièmes d’avance, pour remporter le Grand Prix de Saint-Marin de Moto2. Il s’empare ainsi de la tête du championnat au détriment de Sergio Garcia, qui termine un week-end compliqué en douzième position.

Après avoir décroché dans les dernières boucles à parcourir, Tony Arbolino s’offre un deuxième podium consécutivement dans la classe intermédiaire.

Manuel González conserve sa quatrième position. Jake Dixon et Fermín Aldeguer limitent la casse avec un top-6.

Le Belge, Barry Baltus, boucle la course en 18e position, après avoir effectué une belle remontée pour suivre un groupe de pilotes qui aurait pu le faire entrer dans les points.

Résultat de la Course du Grand Prix de Saint-Marin Moto2 2024 à Misano :

Classement de crédit : MotoGP.com