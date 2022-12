Moto X40 dévoilé avec SD 8 Gen 2 et écran OLED 165 Hz, Moto G53 propose la 5G à bas prix

Motorola a dévoilé aujourd’hui deux nouveaux appareils – un membre de la série X premium et ce qui sera probablement le téléphone 5G le moins cher de la société dans un avenir prévisible. Ceux-ci sont lancés en Chine pour le moment, mais devraient faire leur chemin vers le reste du monde sous une forme ou une autre plus tard.









En bref : Moto X40 • Moto G53

Motorola Moto X40

L’ancien X30 Pro était une combinaison intéressante de matériel puissant et d’un prix raisonnable. Ce nouveau modèle, le Motorola Moto X40, ne se qualifie pas de « pro », mais il augmente néanmoins la puissance avec le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2 et un écran 165 Hz – Motorola adore ses écrans à taux de rafraîchissement élevé.

L’écran a une diagonale de 6,7 pouces et une résolution de 1 080 x 2 400 pixels. Il s’agit d’un panneau 10 bits avec prise en charge HDR10+ et gradation CC. Le lecteur d’empreintes digitales est maintenant sous l’écran plutôt que d’être monté sur le côté. Il s’agit du premier écran 165 Hz de Motorola et avec le puissant GPU Adreno 740, il pourrait éloigner les gens des téléphones de jeu coûteux.

Pro ou non, le X40 dispose d’une charge filaire de 125 W et il dispose également d’une charge sans fil – seulement à 15 W, pensé, contre 50 W sur le X30 Pro. Pourtant, les non-Pro Motos l’ignorent généralement complètement. Si vous avez besoin de recharger le téléphone le plus rapidement possible, le chargeur filaire vous fera passer d’une batterie déchargée à 50 % en seulement 7 minutes. Soit dit en passant, la capacité de la batterie est de 4 600 mAh, essentiellement la même que celle de l’ancien Pro.

Un raisonnement similaire s’applique à l’appareil photo – au lieu d’un capteur principal de 200 MP, le X40 est équipé d’un capteur de 50 MP (1/1,56″). Il a OIS, pixels natifs de 1,0 µm avec prise en charge du binning 4 en 1. Cela laisse la porte ouverte à un modèle phare de la série X40.

À côté de la caméra principale se trouve un objectif ultra grand angle (117°) avec un capteur de 50 MP (pixels de 1,3 µm). Celui-ci est doté d’une mise au point automatique, ce qui lui permet de prendre des images macro à partir de 2,5 cm/1″. Également à bord se trouve une caméra portrait 2x avec un capteur 12MP (IMX663, 1,22µm pixels). Pour les selfies, il y a une caméra selfie 60MP avec un trou de perforation centré. Capteur principal mis à part, cette configuration est assez similaire au X30 Pro.

Pour en revenir au chipset, il s’agit du Snapdragon 8 Gen 2 et il est refroidi par une configuration à 11 couches qui comprend une chambre à vapeur (3 002 mm² de taille). Le chipset est associé à 8/12 Go de RAM LPDDR5X et 128, 256 ou même 512 Go de stockage UFS 4.0. Il s’agit d’un téléphone double SIM, il n’y a pas de place pour un slot microSD. Pas de prise jack 3,5 mm non plus, mais c’était également le cas pour le modèle 2021. Le nouveau lance avec Android 13/My UI 5.0 prêt à l’emploi.













Coloris Motorola Moto X40

Le X40 officialise sa résistance à l’eau avec un indice de protection IP68 (il peut survivre à 1,5 m sous l’eau pendant 30 minutes). Le cadre central est en aluminium de la série 7000, l’arrière est recouvert de Gorilla Glass Victus avec une finition douce au toucher (disponible en bleu et noir). Nous ne savons pas si cela s’applique également à l’avant, les détails fournis par Motorola sont vagues. Quoi qu’il en soit, le téléphone mesure 8,6 mm d’épaisseur et pèse 199 g, à peu près le même que son prédécesseur.









Le Motorola Moto X40 a un indice de protection IP68 officiel • Gorilla Glass Victus avec une finition douce au toucher à l’arrière

Le Motorola Moto X40 est en pré-commande en Chine en ce moment, l’expédition devrait commencer le 22 décembre. Le modèle de base 8/128 Go commence à 3 400 CNY (490 $/460 €/40 500 ₹). A titre de comparaison, le Moto X30 Pro (qui a servi de base au global Edge 30 Ultra) démarrait à 3 700 CNY pour un modèle 8/128 Go. D’autres configurations sont également proposées : 8/256 Go pour 3 700 CNY, 12/256 Go pour 4 000 CNY et 12/512 Go pour 4 300 CNY.

Motorola Moto G53

Le Motorola Moto G53 a la connectivité 5G comme titre de gloire. Même ainsi, en tant que suivi du Moto G52 uniquement 4G, il est décevant à certains égards. Même le Moto G51 équipé de la 5G a de meilleures spécifications (la gamme de Motorola peut être assez déroutante).

À partir de l’écran, l’AMOLED de 6,6 pouces à 90 Hz avec une résolution FHD+ du G52 a disparu, remplacé par un écran LCD de 6,5 pouces à 120 Hz avec uniquement une résolution HD+. Le G51 5G avait un écran LCD de 6,8 pouces à 120 Hz avec une résolution FHD+. La caméra selfie a été rétrogradée à un capteur 8MP (au lieu de 16MP).

Il y a aussi des déclassements à l’arrière. La caméra principale a toujours un capteur de 50 MP avec des pixels natifs de 0,64 µm (1,3 µm après binning), mais le module ultra large a disparu. Ne vous inquiétez pas, la caméra macro 2MP est toujours là.

Ensuite, il y a la batterie. À 5 000 mAh, c’est la même capacité que l’ancien téléphone, bien que la vitesse de charge soit maintenant réduite à 18 W (au lieu de 30 W) et que vous n’obteniez qu’un chargeur de 10 W inclus dans la boîte. Certains coins ont été coupés pour payer le modem 5G.











Coloris Motorola Moto G53 5G

Heureusement, les réductions n’ont pas affecté la fente pour carte microSD ou la prise casque 3,5 mm. Le G53 a deux versions, une avec 4 Go de RAM et une avec 8 Go , toutes deux avec 128 Go de stockage. Vous avez également le choix entre un coloris noir et un coloris blanc.

Le Motorola Moto G53 est désormais en précommande en Chine au prix de seulement 900 CNY (130 $/120 €/11 000 ₹) pour le modèle 4/128 Go et 1 100 CNY pour le modèle 8/128 Go. Encore une fois, cela pourrait être le téléphone 5G le moins cher de la société – ce G51 que nous avons mentionné plus tôt est de 1 500 CNY. Pourtant, le numéro de modèle G5x semble appartenir à un milieu de gamme et il s’agit d’un téléphone d’entrée de gamme, mais ce n’est qu’un petit détail.