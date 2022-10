Moto Razr 2022 fait ses débuts mondiaux

Près de trois mois après ses débuts en Chine, le Moto Razr 2022 obtient enfin une sortie internationale, en commençant par certains marchés européens. Le Snapdragon 8+ Gen 1 pliable à clapet coûtera 1 200 € pour le modèle de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Motorola n’est pas prêt à partager la date de disponibilité pour le moment, mais nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit révélée assez tôt. Le Moto Razr 2022 est toujours proposé dans une seule couleur Satin Black.

Razr 2022 apporte un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Il y a un mécanisme de charnière repensé et le menton des modèles Razr précédents a maintenant disparu. Vous bénéficiez également d’un écran de couverture OLED de 2,7 pouces qui vous permet d’accéder à la plupart des fonctionnalités du téléphone sans avoir à déplier la principale.







Écran OLED Moto Razr 2022 6,7″

Il y a un appareil photo principal de 50MP avec OIS et un module ultra large de 13MP. Vous pouvez prendre des selfies avec les deux caméras principales ou utiliser le module 32MP logé dans la découpe du trou de perforation sur l’écran principal. Le Snapdragon 8+ Gen 1 est rejoint par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il semble que les modèles 8/128 Go et 12/512 Go ne feront pas partie du déploiement mondial initial.











Moto Razr 2022

Le Moto Razr 2022 dispose également de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, d’un emplacement pour carte SIM physique eSIM +, d’un indice de protection IP52 et d’une batterie de 3 500 mAh avec une charge de 30 W. Le côté logiciel est couvert par Android 12 et l’interface MyUX en haut.