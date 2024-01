Moto Photos / EuroTour : Les portraits de moto de David Goldman mis à jour

Si vous avez reçu le volume 5 du magazine imprimé ADVrider, vous avez vu l’énorme essai photo à la fin de David Goldman. Goldman est le gars derrière The Motorcycle Portraits. Selon le site Web: « La série Motorcycle Portraits a commencé après avoir considéré à quel point les motos sont omniprésentes dans les pays en développement et constituent pourtant un article de luxe dans les pays plus développés. Se concentrer sur les personnes qui roulent et sur la manière dont l’utilisation partagée de cette machine connecte les individus, peu importe où ils vivent dans le monde.

Après avoir tourné à travers l’Amérique du Nord, Goldman est allé tourner à l’étranger pour tourner en Europe cet été. Voici ce qu’il nous a dit à son retour :

ADVrider : Pourquoi emmener les Motorcycle Portraits sur la route, pour ainsi dire, vers l’Europe ?

David Goldman : Je suppose que c’était un défi pour moi au début. Puis-je réellement acheter mon vélo à l’étranger ? Pourrais-je trouver une compagnie aérienne qui serait disposée à travailler avec moi. Tout le voyage reposait sur la recherche d’une compagnie aérienne partenaire. Une fois que j’ai réussi à trouver cela chez WestJet, il m’a fallu trouver du temps dans mon emploi du temps pour le faire. J’avais également photographié aux États-Unis et au Canada et je pensais que si je voulais continuer cette série, il me faudrait regarder au-delà des frontières.



ADVrider : Cela a dû être un défi de rassembler l’argent nécessaire au voyage : quels sponsors ont aidé ? Avez-vous également travaillé sur d’autres projets pendant votre séjour là-bas ?

David Goldman : C’est vrai, ce n’était pas un rendez-vous bon marché. Si l’on considère le coût du carburant, de la nourriture et de l’hébergement à l’étranger, on peut imaginer que le prix augmente. J’ai pu louer ma maison sur Airbnb et VRBO pour aider à compenser les coûts du voyage. Ainsi que quelques articles que j’ai écrits sur le projet depuis. Au final, cela m’a coûté environ 2 km, mais dans l’ensemble, j’en suis content car cela a contribué à développer la série et quand vous pensez aller au Royaume-Uni/Europe pendant trois mois et prendre votre vélo, 2 km n’est pas trop mal du tout. .



ADVrider : Comment s’est déroulé tout le processus de pilotage de votre vélo ? Était-ce facile, difficile, est-ce que ça en valait la peine ?

David Goldman : Tout s’est très bien passé, sauf pour récupérer le vélo en Irlande et le déposer à Paris. Les deux groupes d’employés de service ne semblaient pas connaître les règles relatives au transport d’un vélo pendant 90 jours ou moins. Cela a causé beaucoup de stress mais finalement ça a marché. Je suggérerais simplement à quiconque tente de le faire d’avoir une preuve très claire de ce qu’il est autorisé à faire et d’apporter cette information avec lui pour la montrer à qui il pourrait avoir besoin de la montrer. Connaître vos droits est essentiel. Bluffer pourrait être encore mieux. Mais ça valait vraiment le coup. J’avais mon vélo avec mes bagages, etc. Donc j’étais à l’aise et je savais à quoi m’attendre et c’est cool qu’il y ait maintenant un tas d’autocollants de partout. Et après tout, n’est-ce pas les autocollants que nous recherchons tous ?



ADVrider : Comment avez-vous trouvé des sujets à photographier au Royaume-Uni et dans l’UE ?

David Goldman : Je les ai trouvés de la même manière que je le fais toujours 1) en les contactant via les réseaux sociaux. 2) obtenir une recommandation d’un sujet actuel vers quelqu’un qu’ils connaissent et 3) rencontrer des personnes au hasard pendant le voyage.



ADVrider : Tous les portraits sont-ils téléchargés sur votre site maintenant ? Qui a été ajouté ?

David Goldman : Oui, ils sont tous sur le site maintenant : https://themotorcycleportraits.net

ADVRider : Pourquoi choisir ces personnes ?

David Goldman : Je les ai trouvés intéressants et ils correspondent à la philosophie du projet « des gens dont la vie est profondément liée aux motos, aux coureurs, aux constructeurs, aux collectionneurs et aux voyageurs du monde ».



ADVrider : Où souhaitez-vous emmener ensuite les portraits de moto ? Avez-vous d’autres continents que vous souhaitez visiter, ou peut-être d’autres coins de la scène moto que vous souhaitez explorer ?

David Goldman : J’aimerais voir si je peux me rendre en Australie.



ADVrider : Où/comment les gens peuvent-ils en savoir plus sur votre projet ?

David Goldman : À https://themotorcycleportraits.net et sur mon Instagram : https://www.instagram.com/thedavidgoldmanphoto/