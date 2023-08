Moto G84 répertorié sur le site Web de Motorola India avant son lancement le 1er septembre

Motorola se prépare à lancer son Moto G84 en Inde le 1er septembre et en attendant le lancement officiel, le téléphone est désormais répertorié sur le site indien de la marque.







Motorola G84 en Viva Magenta

Le Moto G84 est équipé d’un écran pOLED de 6,5 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y a une découpe perforée en haut abritant une caméra frontale de 16 MP. L’arrière apporte une caméra principale de 50 MP (ouverture f/1,88 et pixels de 1,0 µm) avec OIS ainsi qu’un objectif ultra-large de 8 MP qui sert également de caméra macro.











Moto G84 en bleu guimauve, bleu nuit et Viva Magenta

Le chipset Snapdragon 695 de Qualcomm est à la barre, aux côtés de 8/12 Go de RAM et de 256 Go de stockage extensible via le slot microSD. Le téléphone démarre Android 13 avec l’interface MyUX de Motorola en haut et Moto promet une mise à jour vers Android 14 et trois ans de mises à jour de sécurité. Le téléphone contient également une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 30 W. Les autres extras incluent des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, une prise casque 3,5 mm et un indice IP54.

Le Moto G84 sera disponible dans les couleurs Marshmallow Blue, Midnight Blue et Viva Magenta. Ce dernier présente un dos en cuir végétalien. Les seuls points d’interrogation restants concernent les prix et la disponibilité, mais nous devrons attendre l’annonce de la semaine prochaine pour ces détails.

