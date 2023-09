Moto G84 en cours d’examen

Le Moto G84 vient d’être lancé dans toute l’Europe cette semaine et il est désormais à notre porte. Le téléphone est disponible pour 299 € dans une configuration confortable de 12/256 Go et en trois couleurs – le bleu guimauve discret et le bleu nuit, et ce Viva Magenta que nous avons le plaisir de vous montrer.

C’est facilement l’un des plus beaux téléphones que vous puissiez obtenir à ce prix. Il est également bien équipé, avec un étui, un câble USB et un chargeur 33 W.

Conformément au langage de conception récent de Motorola, le Moto G84 est doté d’un dos en cuir végétalien agréable au toucher. La couleur PANTONE de l’année 2023 Viva Magenta ne convient pas à tout le monde mais on l’adore ici. Et le parfum signature de Motorola, qui orne la boîte de vente au détail, est une belle touche.

En termes de spécifications, le Moto G84 a du punch. Vous obtenez un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une puissante batterie de 5 000 mAh et un appareil photo principal de 50 MP.

Le Snapdragon 695 n’est pas la puce la plus puissante du marché, mais à 6 nm, il est efficace et avec 12 Go de RAM, il est également productif. Ajoutez quelques subtilités comme les haut-parleurs stéréo, le stockage extensible et la vision réfléchie de Motorola sur Android, et vous pourriez faire bien pire que le Moto G84.