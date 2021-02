Motorola a commencé à semer le micrologiciel Android 10 sur le Moto G8 Play au Brésil. Le micrologiciel, QMD30.47-19, est le même Android 10 que Motorola a poussé vers One Macro en Inde il y a quelques semaines et mesure environ 1,46 Go.

Android 10 apporte un certain nombre d’améliorations. Il permet la navigation gestuelle, le thème sombre, le panneau de navigation amélioré et, dans ce cas, le correctif de sécurité de décembre 2020.

Nous n’avons pas eu de rapports faisant état d’appareils Moto G8 Play en dehors du Brésil recevant la mise à jour, mais si vous possédez l’appareil, vérifiez dans le menu de mise à jour de votre logiciel pour voir si l’OTA est arrivé pour vous.

Via