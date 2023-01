Moto G73 et G53 ajoutent la 5G mais rétrogradent les écrans et les caméras

Motorola a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones économiques pour 2023, et la nouvelle phare est l’ajout de la prise en charge de la 5G à certains de ses modèles moins chers. Les Moto G73 et G53 utilisent respectivement les puces Dimensity 930 et Snapdragon 480+, qui intègrent toutes deux la technologie de mise en réseau améliorée.

Avec un prix de départ de 189,99 £ / 249,99 €, le Moto G53 devient l’un des téléphones 5G les moins chers que vous puissiez acheter. À 269,99 £/299,99 €, le G73 n’est pas loin derrière – il ajoute un panneau Full HD (plutôt que 720p) et ce chipset plus puissant.

Cependant, creusez un peu plus et vous trouverez certaines fonctionnalités qui ont en fait été rétrogradées par rapport aux modèles de l’année dernière, les G72 et G52. Les écrans des G73 et G53 sont toujours de 6,5 pouces (et maintenant de 120 Hz – une mise à niveau pour le G53), mais les deux sont LCD plutôt qu’OLED. Certaines personnes peuvent préférer les panneaux LCD, mais OLED est généralement considéré comme supérieur sur les téléphones pour son contraste et sa gamme de couleurs améliorés.

Les incohérences ne s’arrêtent pas là, avec des ajustements aux caméras arrière qui ne sont pas des améliorations claires d’année en année. Le G73 laisse tomber son objectif principal de 108Mp à 50Mp, gardant l’ultra large 8Mp mais perdant la macro 2Mp. Sur le G53, l’ultra large a disparu sans autre changement.

Le nouveau Moto G73 est disponible avec une finition blanche ou noire Motorola

Ensuite, il y a les vitesses de charge. Les 30 W du G73 ne sont que légèrement inférieurs aux 33 W du G72, mais le G53 est passé de 30 W à seulement 10 W (bien que les acheteurs latino-américains obtiendront des vitesses de 18 W légèrement plus faibles).

Les deux téléphones ont au moins les mêmes batteries de 5000 mAh qu’auparavant, plus Android 13 prêt à l’emploi. Motorola s’est engagé à deux ans de mises à jour de la version Android pour les téléphones – moins que de nombreux produits phares, mais malheureusement toujours typiques à ce prix.

L’ajout de la prise en charge de la 5G aux téléphones économiques signifie qu’un compromis dans d’autres domaines était toujours probable. Mais les déclassements des G53 et G73 peuvent inciter les gens à réfléchir à deux fois avant de les acheter lorsqu’ils seront disponibles début mars.

Motos G23, G13 et E13

Si vous pouvez vous passer de la 5G, certains nouveaux téléphones Motorola 4G sont encore plus abordables.

Le Moto G23 (à partir de 199,99 £ / 199 €) dispose d’une nouvelle puce MediaTek Helio G85, ainsi que d’un écran 6,5 pouces à 90 Hz et d’une charge de 30 W. Passer au Moto G13 (à partir de 149,99 £ / 159 €) réduit la caméra selfie de 16Mp à 8Mp et offre une charge plus lente de 20W.

Le Moto G13 a une caméra selfie 8Mp Motorola

Ensuite, il y a le Moto E13 (à partir de 99,99 £), qui utilise une puce Unisoc T605 d’entrée de gamme, aux côtés d’un seul appareil photo arrière de 13 Mp et de la version Go simplifiée d’Android 13.

Tous les trois seront également disponibles à partir de début mars.

