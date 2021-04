Motorola a annoncé ses derniers membres Moto G avec le Moto G60 et le Moto G40 Fusion en Inde. Les deux téléphones sont livrés avec des écrans LCD 120 Hz, de grandes batteries de 6000 mAh et des chipsets Snapdragon 732G.

La grande différence vient des caméras où le G60 est équipé du capteur HM2 108MP de Samsung, tandis que le G40 Fusion reçoit un jeu de tir 64MP plus piéton. Les capteurs de profondeur 8MP ultrawide et 2MP fournis sont identiques. Les tireurs de selfie varient également – le G60 est livré avec un module 32MP tandis que le G40 Fusion se contente d’une unité 16MP.

Les deux nouveaux téléphones Moto G disposent d’écrans LCD IPS de 6,8 pouces avec une résolution FHD + et des perforations centrées. Les deux panneaux sont également certifiés HDR10. La façade logicielle est couverte par Android 11 avec My UX de Motorola en haut.

Le G40 Fusion est livré avec 4/6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage tandis que le G60 n’est disponible que dans un seul modèle 6/128 Go. Il y a un emplacement microSD pour une extension de stockage facile sur les deux, ainsi qu’un revêtement hydrofuge P2i et une prise casque.

Les Moto G60 et G40 Fusion seront mis en vente à partir du 27 avril et du 1er mai à midi. Le G60 coûtera 17 999 INR (240 $) tandis que le G40 Fusion débutera à 13 999 INR (186 $). Les propriétaires de cartes bancaires ICICI bénéficient de remises forfaitaires de 1 000 INR sur le G40 Fusion et de 1 500 INR sur le G60.