Deux autres smartphones Motorola de milieu de gamme sont en route, comme le montre un tas de fuites de plus en plus important. Ils sont nommés Moto G60 et G40 Fusion et devraient être identiques pour la plupart. La dernière fuite révèle les capacités de la batterie et certaines des spécifications d’affichage.

Les deux appareils devraient arriver avec des écrans 120 Hz prenant en charge les capacités HDR10. Le type de panneau est encore inconnu, mais notre pari est sur l’écran LCD IPS compte tenu de l’histoire des appareils Motorola passés et de la fourchette de prix des deux combinés en question. Le G60 aura probablement un écran de 6,78 pouces 1080 x 2460px tandis que les options de mémoire incluraient 4 Go / 64 Go et 6 Go / 128 Go. La taille de l’écran et les variantes de mémoire du G40 n’ont pas encore été révélées.

De plus, les deux téléphones seront alimentés par une batterie de 6000 mAh tandis qu’un Snapdragon 732G prendra le volant. Les rapports précédents indiquent que le G60 utilisera également une caméra principale de 108 MP avec un vivaneau ultra-large de 16 MP et une troisième caméra de 2 MP pour la détection de macro ou de profondeur. Le jeu de tir selfie sera de 32 MP.

