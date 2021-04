Motorola a récemment réorganisé sa série G et il semble que nous en voulons plus. Les rendus des prochains Moto G20 et Moto G60 / Moto G40 Plus ont été mis en ligne pour révéler leurs conceptions. De plus, nous obtenons plus de précisions sur les spécifications des trois.

Le Moto G60 arborera un design rappelant celui du Moto G50 récemment sorti, mais avec une découpe de trou de perforation pour sa caméra selfie 32MP au lieu de l’encoche de goutte d’eau trouvée sur le G50. L’écran aurait une résolution de 6,78 pouces et une résolution FHD + sport et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le chipset de choix serait le Snapdragon 732G associé à 4/6 Go de RAM et à 64/128 Go de stockage extensible.

L’arrière comporte une configuration à trois caméras qui serait mise en vedette par le capteur principal ISOCELL HM2 108MP de Samsung. On peut également repérer une prise casque sur le dessus et un scanner d’empreintes digitales situé dans la fossette Moto à côté des caméras arrière. Ajoutez une batterie de 6000 mAh pour faire bonne mesure et vous avez un midranger assez bien équilibré.

Le G60 sera rebaptisé G40 Fusion (numéro de modèle XT2147-1) en Inde et au Brésil. On dit que le G40 Fusion contient un appareil photo principal 64MP et un jeu de tir selfie 16MP dans le même corps que le G60. Le reste des spécifications serait identique au G60.

Le Moto G20, quant à lui, semble s’inspirer du design du Moto G10 avec un écran à encoche en forme de goutte d’eau et trois caméras à l’arrière. Nous n’avons pas de spécifications exactes pour ce modèle, nous devrons donc attendre que plus d’informations apparaissent.





Rendu Moto G20

Source 1 (en allemand) • Source 2