Moto G50 en révision

Le Moto G50 de Motorola vise à consolider le portefeuille 5G milieu de gamme du fabricant et il sera mis à l’épreuve puisque nous avons réussi à recevoir une unité pour examen ici au siège. Alors, qu’obtenez-vous exactement ici et devriez-vous considérer un Moto comme votre premier téléphone 5G ?

L’emballage ici est votre affaire Moto typique avec un étui en gel transparent, un câble USB-C et un adaptateur secteur 10W présents dans la boîte. Notre unité d’examen arbore le coloris Steel Grey sans intérêt qui est assez réfléchissant et donne des nuances de bleu sous certains éclairages. Le téléphone se sent substantiel en main pesant 192 grammes. Le cadre et le dos en plastique n’ont rien d’extraordinaire mais sont bien assemblés et semblent assez solides.

Sur le devant, nous avons un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le panneau arbore un menton de taille décente tandis que le haut est interrompu par une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie 13MP. L’écran n’est pas le plus lumineux et la résolution 720p est un peu décevante à voir sur un midranger 2021.

Mon UX sur Android 11 fonctionne bien et le téléphone est certainement vif compte tenu du taux de rafraîchissement de 90 Hz. Nous devrons cependant voir comment le Snapdragon 480 5G gère des benchmarks plus exigeants.

Il y a deux caméras à l’arrière avec un jeu de tir secteur 48MP et une caméra macro 5MP et les quelques échantillons que nous avons pris semblent tout à fait utilisables à première vue. La troisième ouverture est pour l’assistant de profondeur 2MP.

Donc un téléphone 5G à 250 € avec un chipset milieu de gamme, un logiciel propre et une batterie de 5 000 mAh. Cela semble bien sur le papier, mais nous devrons passer par nos tests pour voir si cela mérite votre attention. Restez à l’écoute pour notre examen complet à venir la semaine prochaine.