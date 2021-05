Moto G30 arrive en précommande aux États-Unis

Le Moto G30 est arrivé en Europe en février et plus tard, il a étendu sa disponibilité à l’Inde. Maintenant, le téléphone est en précommande aux États-Unis sur Amazon, révélant son prix – 299,99 $.

Le téléphone a été initialement lancé avec un stockage de 128 Go, mais la version américaine est rétrogradée à 64 Go, ainsi qu’à seulement 4 Go de RAM. À ce stade, le seul disponible en noir avec la couleur Pastel Sky plus flashy manquante.

Les autres spécifications du téléphone incluent un chipset Snapdragon 662, une batterie de 5000 mAh et quatre caméras à l’arrière, la principale ayant un capteur 64MP. Cet appareil n’est pas compatible 5G, il fonctionne au maximum sur les réseaux LTE, mais il prend en charge NFC et Bluetooth 5.0.

Le Moto G30 commencera à être expédié le 30 juillet selon la liste. C’est plus de deux mois à partir d’aujourd’hui, mais au moins le téléphone n’est lié à aucun télécom et est vendu déverrouillé pour tous les opérateurs.

La source