Moto G10 et G30, Mi 11 Ultra et LastPass

Moto G10 et G30, Mi 11 Ultra et LastPass

De nouveaux téléphones Motorola, une fuite Xiaomi très inattendue et LastPass se jetant sous le bus remplissent l’ardoise pour Fast Charge de cette semaine.

Les Moto G10 et G30 sont les deux derniers téléphones Motorola à petit budget et marquent un changement indispensable dans la stratégie de marque de l’entreprise – mais le nouveau système est-il meilleur? Et les nouveaux téléphones Moto peuvent-ils rivaliser avec les assauts abordables de Realme et Xiaomi?