Moto G Stylus 5G est le dernier téléphone abordable de Motorola

Motorola a un nouveau téléphone aujourd’hui dont ils aimeraient que vous sachiez tout si le budget de votre smartphone est limité. ça s’appelle le Stylet Moto G 5G et il a en effet un stylet ainsi que la 5G.

Pour les spécifications, vous recherchez un écran Full HD de 6,8 pouces, un processeur Snapdragon 480, 4 Go/6 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage (avec emplacement microSD), une batterie de 5000 mAh, Bluetooth 5.1, une prise casque 3,5 mm, un lecteur d’empreintes digitales et configuration de la caméra. Cette configuration de caméra comprend un tireur principal de 48 MP qui regroupe les photos jusqu’à 12 MP, ainsi que des objectifs à capteur de profondeur 5 MP macro, 8 MP ultra-large et 2 MP. La caméra frontale pèse 16MP.

Motorola, pour des raisons que je n’accepterai jamais, a laissé de côté la technologie NFC dans ce téléphone comme ils le font dans tant de téléphones Moto G ici. Si c’est une mesure de réduction des coûts, c’est tout simplement stupide. Vous pouvez mettre une prise jack 3,5 mm et un tas de capteurs de profondeur sans valeur dans un téléphone, mais pas NFC ? Sors d’ici.

Quel est le pas du stylet Moto G ? La durée de vie de la batterie de 2 jours en est un. Le stylet peut s’avérer utile si un stylet est votre truc, car il vous donne plus de contrôle sur la prise de notes, le griffonnage et l’agitation lors des appels de zoom. L’écran est grand, mais pas à 90 Hz. Et je suppose que le prix est correct, en supposant que vous ignoriez le fait que la gamme Pixel 4a de Google existe.

Motorola dit qu’ils mettront à jour ce téléphone vers Android 12, mais ne promettra pas de grandes mises à jour supplémentaires.

Le stylet Moto G est disponible en émeraude cosmique et coûte 399 $. Il arrive débloqué aux États-Unis chez des détaillants comme Best Buy, Walmart, B&H Photo, Amazon et Motorola.com le 14 juin. Il devrait toucher des opérateurs tels que AT&T, T-Mobile et Cricket dans un avenir proche.