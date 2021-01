Moto G Stylus (2021) brille sur Geekbench avec Snapdragon 768, 4 Go de RAM

Motorola devrait dévoiler le G Stylus (2021) à tout moment maintenant, et nous avons vu des images du téléphone à deux reprises. Maintenant, le successeur du Moto G Pro (vendu sous le nom de G Stylus sur certains marchés) est apparu sur Geekbench, révélant un peu plus ses composants internes.





Moto G Stylus 2021

Les résultats de Geekbench 5.2 sont 542 sur le test monocœur et 1650 sur le test multicœur. Le chipset répertorié comme «Qualcomm», mais une enquête plus approfondie indique qu’il a un GPU Adreno 612, ce qui signifie qu’il s’agit du Snapdragon 768. La liste a également révélé 4 Go de RAM et, quelque peu décevant, Android 10.

Le téléphone aurait quatre caméras, un écran LCD avec un trou de perforation dans le coin supérieur gauche et un stylet. Cependant, nous essayons toujours de déterminer si la fuite d’Amazon ou les OnLeaks rendent le vrai – ou si c’est juste le cas du téléphone ayant deux versions différentes.

