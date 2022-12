Moto G Play pour 2023 met en évidence un système de triple caméra 16MP à 170 $

Le prochain Moto G Play à 170 $ de Motorola pour 2023 se concentrera sur la photographie, avec un système de caméra à triple capteur de 16 mégapixels.

La dernière version du Moto G Play, dévoilée jeudi et dont la sortie est prévue le 12 janvier, vante également un écran large de 6,5 pouces avec un rapport d’aspect de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le téléphone économique a quelques omissions claires pour arriver au prix, à savoir qu’il n’a pas de support 5G et sera livré avec 3 Go de mémoire et 32 ​​Go de stockage intégré, qui est extensible avec une carte microSD. Ces spécifications sont typiques de la gamme de prix et la placent au même niveau que la version 4G uniquement du Samsung Galaxy A13 à 190 $.

Outre l’appareil photo principal de 16 mégapixels, le Moto G Play sera livré avec un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 5 mégapixels complète le devant. Le téléphone comprend également une batterie de 5 000 mAh qui, selon Motorola, devrait permettre au téléphone de fonctionner pendant trois jours, ainsi qu’une prise casque. Le forfait comprend un chargeur 10W.

Le Moto G Play recevra également une mise à jour logicielle majeure et trois ans de mises à jour de sécurité, ce qui est le même que les autres téléphones de la gamme de téléphones G de Motorola.

Je souhaite que ces téléphones moins chers reçoivent au moins une mise à jour logicielle supplémentaire, mais les trois années de mises à jour de sécurité devraient protéger le téléphone des vulnérabilités pendant la durée prévue de son utilisation.

Le téléphone sera disponible déverrouillé ou chez US Cellular. Il est également prévu pour une sortie éventuelle de Metro par T-Mobile, Dish, Spectrum Mobile, Xfinity Mobile, Consumer Cellular et Optimum Mobile.