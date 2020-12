Mototola travaillera peut-être pour commercialiser prochainement son smartphone Moto G Play (2021). Le smartphone a maintenant été repéré dans une liste sur la console Google Play, qui a laissé entendre que certaines des spécifications du smartphone, ainsi que montrant une image du panneau avant du téléphone. Selon la liste Google Play, le Moto G Play (2021) sera alimenté par le SoC Snapdragon 460 de Qualcomm et aura une encoche en forme de goutte d’eau sur le panneau avant. Le smartphone a également été repéré dans une liste Geekbench le mois dernier qui suggérait également que le Moto G Play (2021) serait alimenté par le chipset Qualcomm Snapdragon 460.

Selon un pronostiqueur qui s’appelle @TTechnical, un smartphone appelé Moto G Play (2021) a été repéré sur une liste de la console Google Play qui fait allusion à certaines des spécifications et à la conception du panneau avant du Moto G Play (2021). ). Le Moto G Play (2021) peut être alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 460 (SM4350) avec un GPU Adreno 610 et peut être livré avec 3 Go de RAM. Il devrait fonctionner sur Android 10 et peut comporter un écran de 6,5 pouces avec une résolution de 720×1 600 pixels. En termes de design, la liste de la console Google Play montre une encoche en forme de goutte d’eau et des lunettes relativement épaisses sur le supposé Moto G Play (2021). Le menton du smartphone est également assez proéminent. L’image montre en outre les boutons d’alimentation et de volume sur le côté droit du smartphone. Il est important de noter que cela peut ne pas être la conception réelle du Moto G Play (2021) car il pourrait s’agir d’une image d’espace réservé utilisée uniquement pour la liste de la console Google Play.

Le mois dernier, une liste Geekbench laissait également entendre que le Moto G Play (2021) était en préparation, ce qui a été renforcé avec la récente liste de la console Google Play. La découverte du mois dernier a également fait allusion au Moto G Play (2021) avec un Qualcomm Snapdragon 460 associé à 3 Go de RAM. Auparavant, le pronostiqueur connu Steve Hemmerstoffer a également partagé le rendu d’un smartphone Motorola, affirmant qu’il pourrait s’agir du Moto G Play (2021).