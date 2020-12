La liste toujours croissante de smartphones de Motorola devrait encore augmenter l’année prochaine, et l’un des appareils auxquels nous devrions nous attendre est apparemment le Moto G Play (2021). Mis à part le nom maladroit, nous supposons que cela est censé être le successeur du Moto G9 Play, lancé plus tôt cette année. Nous ne savons pas pourquoi Motorola ne peut pas compter au-delà de 9, cependant.

Quoi qu’il en soit, le Moto G Play (2021) a été repéré dans la console Google Play. Sa liste là-bas nous indique qu’il sera alimenté par le chipset Snapdragon 460, ce qui est déroutant car son prédécesseur utilisait le plus puissant Snapdragon 662.

Le téléphone arborera un écran tactile HD + (résolution 720×1600) et exécutera Android 10 hors de la boîte, étant décevant étant donné qu’il est censé sortir l’année prochaine. Vous pouvez vous attendre à voir 3 Go de RAM dans au moins un modèle, mais plus d’options pourraient être proposées.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, une encoche en forme de goutte d’eau cache la caméra selfie, tandis que les touches d’alimentation et de volume sont sur le bord droit. Étant donné que le bouton d’alimentation n’est pas encastré, il ne contient pas de capteur d’empreintes digitales, ce qui signifie qu’il sera à l’arrière, comme c’était le cas dans le G9 Play.

On ne sait pas exactement quand le Moto G Play (2021) sera officiel, mais dans le monde féroce des milieu de gamme, de nouveaux lancements tous les quelques mois sont standard, nous ne pensons donc pas que vous devrez attendre beaucoup pour ce téléphone se matérialiser.

Via