Moto en deuil: Jason Dupasquier, 19 ans, décède à l’hôpital des suites de blessures subies dans un horrible accident pendant la course

Les fans, les équipes et les patrons espéraient désespérément que le jeune homme de 19 ans se remettrait de son épreuve après avoir été transporté par avion vers une installation de Florence pour un traitement d’urgence à la suite d’une collision avec le Japonais Ayumu Sasaki au Grand Prix du Mugello en Italie.

Les médecins se sont occupés de l’adolescent sur la piste avant qu’un hélicoptère médical ne le transfère à l’hôpital Careggi, où il a été décrit comme étant dans un état critique.

« Malgré les meilleurs efforts du personnel médical du circuit et de tous ceux qui ont par la suite pris en charge le coureur suisse, l’hôpital a annoncé que Dupasquier a malheureusement succombé à ses blessures. » MotoGp annoncé dimanche.

Nous sommes profondément attristés d’annoncer la perte de Jason DupasquierAu nom de toute la famille MotoGP, nous envoyons notre amour à son équipe, sa famille et ses proches. Vous nous manquerez beaucoup, Jason. Rouler en paix pic.twitter.com/nZCzlmJsVi — MotoGP™🏁 (@MotoGP) 30 mai 2021

« [We] transmettre nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis, à l’équipe et aux proches de Dupasquier. »

Le père de Dupasquier – le pilote de motocross Philippe – aurait voyagé avec la mère du jeune, Andrea, depuis leur domicile à Fribourg pour être à son chevet.

Son équipe Prustel s’est retirée du grand prix, annonçant qu’elle était « dévasté ».

« C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons le décès de Jason Dupasquier », a déclaré une déclaration d’équipe.

« En ce moment, toutes nos pensées vont à la famille de Jason. Vous nous manquerez beaucoup et ne vous oublierez jamais, Jason Dupasquier. »