Moto E7 Power lancé en Inde avec une batterie de 5000 mAh, deux caméras: prix, spécifications et plus

Motorola a lancé sa dernière offre budgétaire, le Moto E7 Power en Inde. Le « puissant artiste » Moto E7 Power est livré avec une batterie de 5 000 mAh, jusqu’à 4 Go de RAM, un écran de 6,5 pouces et plus de fonctionnalités. Le smartphone sera mis en vente à partir du 26 février et sera vendu via Flipkart et d’autres grands magasins de détail. Le Moto E7 Power a été lancé en deux options de couleur – Bleu et Rouge et fonctionne sur Android 10 prêt à l’emploi.

Le Moto E7 Power a été au prix de Rs 7499 et plus pour l’option de stockage de base 2 Go de RAM + 32 Go, tandis que l’option de stockage haut de gamme 4 Go de RAM + 64 Go a été au prix de Rs 8299. Le smartphone sera mis en vente le 26 février à 12h00 (midi) IST sur Flipkart et d’autres grands détaillants. Le smartphone est livré avec un écran HD + de 6,5 pouces avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9. Il est alimenté par le chipset Helio G25 de MediaTek, associé à jusqu’à 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage interne, extensible jusqu’à 1 To via un emplacement pour carte microSD. Il y a un 5000mAh qui est censé fournir jusqu’à 14 heures de streaming vidéo.

En termes de caméra, le Moto E7 est livré avec une configuration à double caméra arrière qui comprend un tireur principal de 13 mégapixels et un tireur secondaire de 2 mégapixels. À l’avant, le Moto E7 Power est livré avec un appareil photo de 5 mégapixels placé à l’intérieur de l’encoche en forme de goutte d’eau.

Motorola a récemment lancé ses smartphones Moto G30 et Moto G10 en Europe. Le Moto G10 arbore un écran HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et contient le Snapdragon 460 SoC, le moins bon. Il dispose également de 4 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage intégré extensible via une carte microSD. La configuration de la caméra arrière quadruple comprend une caméra principale de 48 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 8 mégapixels et deux caméras de 2 mégapixels pour les prises de vue macro et la détection de profondeur. Pour les selfies, il est livré avec un jeu de tir de 8 mégapixels qui prend en charge HDR, panorama et enregistrement Full HD à 30 ips. Les autres fonctionnalités incluent 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, prise casque 3,5 mm et une batterie de 5000 mAh.

D’autre part, le Moto G30 dispose également d’un HD + de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Sous le capot, il contient le SoC Qualcomm Snapdragon 662 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Sa configuration de caméra arrière quadruple abrite une caméra principale de 64 mégapixels. Les autres spécifications de l’appareil photo sont similaires à celles du Moto G10. À l’avant, vous obtenez un jeu de tir selfie de 13 mégapixels. Les autres caractéristiques notables du Moto G30 incluent la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth 5.0, le NFC, le GPS et la prise casque 3,5 mm. Le Moto G30 comprend une batterie de 5000 mAh qui prend en charge jusqu’à 20 W de charge via le port USB Type-C.