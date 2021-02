Motorola a un groupe de médians de nom de code méditerranéens dans le pipeline – Ibiza, Capri, Athena – et maintenant nous pouvons Motorola Malta sur la liste. Apparu sur le marché sous le nom de Moto E7 Power, le téléphone est apparu sur Geekbench avec un chipset Helio P22 et 4 Go de RAM.





Motorola Moto « Malta » E7 Power sur Geekbench

Le score monocœur de 152 et le résultat multicœur de 879 sont tout sauf impressionnants. Il y a une raison à cela: la plate-forme Helio P22 a presque trois ans, mais la version de référence est relativement nouvelle et n’était pas une performance stellaire même lorsqu’elle était fraîche.

Nous avons été assez surpris de voir ce chipset Mediatek sur Geekbench, surtout après qu’une fuite a suggéré le plus récent Helio G25 – il est toujours construit sur le processus 12 nm et dispose d’un processeur de 2,0 GHz. C’était peut-être une erreur du logiciel et nous verrons après tout le nouveau chipset – nous devrions le savoir assez tôt.

