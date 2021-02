Moto E7 Power apparaît sur Flipkart avec des spécifications (presque) complètes, pour être lancé ce vendredi

L’Inde recevra un nouveau téléphone Motorola Power plus tard cette semaine – après le lancement de G9 Power en décembre vient maintenant le Moto E7 Power. Il atterrira sur Flipkart le 19 février (ce vendredi). Le détaillant n’attend pas jusque-là pour révéler presque tous les détails sur le téléphone, bien que le plus important manque: le prix.

Une caractéristique déterminante est la grande batterie, 5000 mAh dans ce cas, une mise à niveau de 1000 mAh par rapport au Moto E7 vanille. Le téléphone se chargera via USB-C (la vitesse de chargement n’a pas été mentionnée, nous supposons donc que ce n’est rien de spécial).

Le Moto E7 Power a un écran 6,5 ”720p + et fonctionne à proximité d’Android avec certains modules complémentaires Motorola (aucune mention de la version du système d’exploitation). Le «processeur octa-core» mentionné sur la page de destination officielle fait partie du chipset vieillissant MediaTek Helio P22 que nous avons vu exécuter Geekbench.

Il est connecté jusqu’à 4 Go de RAM (LPDDR4X) et 64 Go de stockage intégré, plus un emplacement pour carte prenant en charge les cartes microSD jusqu’à 1 To. Nous avons entendu parler d’une version 2/32 Go moins chère du téléphone, mais il n’y en a pas encore.















Détails de la Moto E7 Power

La double caméra à l’arrière met en vedette un module principal de 13 MP et un assistant – une macro cam 2 MP selon les rumeurs (ou un capteur de profondeur, il y a des rapports contradictoires). Quoi qu’il en soit, un lecteur d’empreintes digitales est également à l’arrière.

La page de destination mentionne également la prise en charge du réseau 2×2 MIMO, qui est vraisemblablement pour les réseaux Wi-Fi. Notez la prise casque 3,5 mm sur le dessus du téléphone.

Il ne reste plus qu’à attendre – le Moto E7 Power sera lancé sur Flipkart en Inde vendredi à midi. Le prix européen de ce téléphone devrait être d’environ 150 €.

La source