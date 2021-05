Mötley Crüe et Def Leppard poussent la tournée du stade jusqu’en 2022: voir les nouvelles dates

Def Leppard et Mötley Crüe ont reporté leur tournée conjointe The Stadium Tour jusqu’en 2022.

Selon les sites Web des groupes, les deux puissances du rock, rejoints par Poison et Joan Jett & the Blackhearts, lanceront leur tournée redémarrée à Atlanta le 16 juin 2022 et se termineront à San Francisco le 7 septembre 2022. Une annonce pour le un spectacle reprogrammé à Glendale, en Arizona, sera bientôt disponible.

Les billets existants – initialement prévus pour 2020 – seront honorés.

Vendredi, les groupes ont partagé la nouvelle dans une déclaration commune sur Instagram de Mötley Crüe.

« À tous nos fidèles fans, nous voulions vous faire savoir que nous avons appris aujourd’hui que la tournée est déplacée en 2022 », ont-ils écrit. « C’est le seul moyen de nous assurer que nous pouvons jouer TOUTES les dates pour TOUS ceux qui ont acheté des billets. Nous apprécions votre présence et nous avons hâte de revenir sur scène et de présenter The Stadium Tour à tous nos Ventilateurs.

Ça va en être un pour les livres d’histoire! «

Pour Mötley Crüe, la tournée comprend un spectacle au Comerica Park à Detroit, qui sera le premier concert du groupe dans le Michigan depuis sa tournée d’adieu 2014-2015, lorsque le groupe de glam-metal a juré de prendre sa retraite pour de bon. La tournée avec Def Leppard a pris forme en 2019 lorsque le biopic de Crüe, «The Dirt», est devenu un énorme succès Netflix.

Les groupes ont annoncé la tournée du stade lors d’un événement d’actualité à la fin de cette année, mais comme d’autres grands spectacles prévus pour 2020, la course a été reportée au milieu de la pandémie COVID-19.

Contributeur: Charles Trepany