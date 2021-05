Motivez-vous avec Huma Qureshi dans la nouvelle émission Fit Fab Feast diffusée sur Zee Cafe | Actualités télévisées

Mumbai: Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans les coulisses de la vie d’une célébrité? Voici une émission mettant en vedette la diva de Bollywood qui la décompose personnellement pour vous. Avec le meilleur du contenu international et des originaux stellaires, Zee Café rehausse la saveur locale sur la chaîne avec «Fit Fab Feast en première le 15 mai 2021». Diffusé le week-end à 20h30, le spectacle combine le trio de traiter votre corps avec une foule de friandises délectables, de vous mettre dans un cycle rigoureux de rester en forme et de vous sentir fabuleux comme vous ne vous en êtes jamais senti auparavant.

Ancré par Huma Qureshi de B-Town qui incite les téléspectateurs à prendre en charge leur santé, Fit Fab Feast sur Zee Café combine le faste et le glamour de la mode avec la sueur et l’énergie du fitness et de la nourriture qui est un régal pour les yeux.

La vivace et talentueuse Huma Qureshi vous montre la vérité derrière le style de vie ambitieux des célébrités à travers ses expériences avec le fitness, la nourriture et la mode.

Huma est rejoint par des experts tels que les créateurs de mode Manish Malhotra, Payal Singhal et Pernia Qureshi, et les gourous du fitness Yasmin Karachiwala et Namrata Purohit à travers ces trois piliers qui l’aident avec des solutions holistiques qui nourrissent son corps, son esprit et son âme. Assistez à un déguisement de Huma pour une somptueuse cérémonie de sangeet, rendez-vous à un dîner de qualité avec son frère Saqib Saleem Qureshi et rencontrez des chefs, des formateurs et des experts de la mode remarquables en un seul spectacle!

Participez à un cours gratuit avec votre célébrité préférée pour un « Fit Fab Feast » diffusé le week-end à 20h30 sur Zee Café