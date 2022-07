«Motivez les enfants à pratiquer des sports de plein air», suggère Ashok Dhyan Chand

L’ancien olympien Ashok Dhyan Chand a demandé aux parents de motiver leurs enfants à jouer à des jeux de plein air et a ajouté que chaque enfant devrait être conscient des avantages de faire du sport.

Ashok Dhyan Chand a souligné que les enfants passent désormais la plupart de leur temps sur la télévision et les téléphones portables au lieu de jouer à des jeux de plein air.

“Aujourd’hui, je veux dire à tous les parents qu’ils doivent motiver leurs enfants à rester à l’écart des téléphones portables et de la télévision et à jouer à des jeux de plein air. Faites prendre conscience à l’enfant des qualités du sport afin qu’il se développe physiquement et mentalement », a déclaré Ashok Dhyan Chand lors de sa participation à la session de mousson de l’Assemblée nationale des sports, organisée mercredi à l’IMT Ghaziabad.

“Dès le début, du matériel textuel lié au sport doit être donné aux enfants, puis les enfants participeront certainement aux jeux avec beaucoup d’enthousiasme”, a ajouté l’ancien olympien.

Un autre ancien grand joueur de hockey, Zafar Iqbal, a déclaré qu’il est nécessaire que les enfants jouent autant qu’ils lisent.

“Au lieu de mettre l’accent uniquement sur les études, mettez l’accent sur le fait de jouer avec les études”, a-t-il déclaré.

Zafar Iqbal a déclaré que diverses propositions importantes ont été discutées à l’Assemblée des sports.

« Le gouvernement central et les gouvernements des États doivent prendre des mesures concrètes sur les suggestions reçues dans chacune des propositions. Dans le même temps, on a également constaté que le talent des sportifs dans les zones tribales ne sort pas parce qu’ils manquent de ressources et que ces idoles ne sont pas promues. Pour cela, le gouvernement devrait se rendre dans les zones tribales et promouvoir la culture sportive et développer un système par lequel le talent de la zone tribale devrait sortir », a-t-il déclaré.

S’adressant à l’assemblée, Sports Research Center, IMT, le Dr Kanishk Pandey a déclaré que l’assemblée enverra des propositions au gouvernement pour la promotion du sport.

“Le consensus atteint devrait être envoyé au gouvernement central et aux gouvernements des États et il devrait être demandé que des mesures concrètes soient prises par le gouvernement sur la proposition envoyée”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le président de l’Assemblée, le Dr Vishal Talwar, a informé que l’IMT Ghaziabad travaille pour le développement de la culture sportive depuis de nombreuses années.

