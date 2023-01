motionball Kelowna ajoute des sports d’hiver à son premier événement à la station de ski Big White

motionball Kelowna se dirige vers la station de ski Big White.

L’entreprise nationale à but non lucratif encourage les jeunes Canadiens à être des leaders dans leur communauté et à continuer de recueillir des fonds et de faire connaître les Olympiques spéciaux. Ils le font généralement en organisant des événements sportifs et c’est exactement ce qu’ils font à Big White.

Le samedi 21 janvier, motionball amène son événement Marathon of Sport à la montagne en ajoutant des jeux d’hiver, grâce à Big White Ski Resort.

“Nous sommes ravis de nous associer à Big White Ski Resort pour accueillir nos tout premiers Jeux d’hiver”, a déclaré le directeur de motionball Kelowna, Derek Fuhr. “Les événements de motionball offrent un mélange unique de plaisir, d’impact et de connexion sociale que peu d’événements ont. Participer aux côtés d’athlètes olympiques spéciaux qui sont directement touchés par votre soutien et voir à quel point cela signifie pour eux est un sentiment formidable pour toutes les personnes impliquées.

L’an dernier, motionball a recueilli plus d’un million de dollars pour la Fondation Olympiques spéciaux Canada et Olympiques spéciaux Colombie-Britannique.

Les sports inclus dans l’événement sont une course de relais en raquettes, une course de relais en traîneau à chiens, la capture du drapeau, des balades en tube, et plus encore. Les personnes présentes recevront une tuque de motionball, un déjeuner et 30% de réduction sur les billets de remontée pour Big White pour le dimanche 22 janvier.

L’événement aura lieu de 9h30 à 14h30

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KelownaOkanaganSports