Motifs et motifs réalisés avec des blocs de céramique

Casa Tijolo / Architectes AZL © Iwan Baan

Une part considérable de l’innovation architecturale implique l’utilisation de matériaux. Le développement technique et les nouveaux langages formels les utilisent pour « annoncer » la « prochaine » ère architecturale. Bien entendu, les matériaux sont essentiels à la construction et significatifs pour la consolidation des langues. Transport de verre, d’acier, de béton ou de brique messages sur les bâtiments. Cependant, comme dans toute langue, le sens des mots peut varier selon l’organisation sociale dominante ; il y a une dispute sur le sens de certaines expressions, ou bien il y a des pressions pour l’abolition – ou du moins la dissociation – de certains sens associés à certains mots. Ce ne serait pas différent en architecture.

Le contexte contemporain apporte des demandes pressantes qui nécessitent une attention particulière, et cette revue se concentre sur les matériaux utilisés dans la construction. Par exemple, les matériaux organiques ont plus de sens en matière de pollution environnementale, mais ne sont pas à la hauteur en termes de durabilité, également très appréciée en architecture. La brique d’argile peut être un excellent matériau de construction ; il est respectueux de l’environnement et réintroduit des techniques et des langues traditionnelles et historiques. Dans l’imaginaire général, son inconvénient résiderait dans des limitations formelles. Cependant, la réalité est remplie d’exemples construits qui prouvent le contraire (heureusement).

Maison Marcela / Erbalunga estudio © Iván Casal Nieto

Les formes élaborées, les grandes ouvertures et les grandes fenêtres évoquent généralement les structures en béton, en verre ou en métal. Cependant, il existe la possibilité de réaliser toutes ces prouesses avec la brique. En effet, la surface ne sera pas lisse, et l’aspect ne sera ni stérile ni brillant. Toutefois, cela ne veut pas dire qu’il manquera d’intérêt. Chaque pièce présente des variations tonales, contribuant à une gradation chromatique sur la surface, grâce à sa matière première organique. Grâce à la forme et aux dimensions des blocs, il est possible de profiter de différentes dispositions, motifs et profondeurs pour créer une texture visuelle et tactile dans la construction – et ce qui relève du volume concerne également l’effet de lumière mobile et ombre tout au long de la journée et des saisons.

Église de Jesús Obrero / Eladio Dieste © Marcelo Donadussi

De plus, dans le cas des briques perforées, il est possible d’utiliser les trous pour composer des textures de façade ou de les utiliser comme un moucharabieh. La composition de façades ajourées est une pratique courante avec des briques en céramique, qui peuvent être « agrandies » à l’aide des briques elles-mêmes, où le module perforé est formé de blocs de céramique repositionnés et combinés. Quant aux grandes ouvertures, l’architecte uruguayen Eladio Dieste est un éminent représentant de la céramique armée, qui donne lieu à des courbes et des travées ouvertes qui rivalisent avec les structures en béton du même type.

La brique reste généralement cachée derrière le plâtre et le mortier des murs, représentant le « point zéro » de la construction. Les exemples ci-dessous démontrent que cet élément mérite le même respect, la même exploration et la même attention que tout autre matériau. Rusticité ne signifie pas manque de sophistication technique. La brique en céramique ouvre la voie à la redéfinition de cette perception.

Maison Marcela / Studio Erbalunga

Maison Marcela / Erbalunga estudio © Iván Casal Nieto

« De l’extérieur, les caractéristiques de l’architecture vernaculaire castillane sont préservées. Des murs épais et mal perforés façonnent la limite de la rue et créent une barrière à sa vie intérieure. Mais dans la cour, ces murs se transforment en peaux beaucoup plus perméables, légères, dotées d’une grande efficacité, qui parviennent à entrelacer les références visuelles à travers la cour et entre les différentes pièces.

Bureau de l’usine à soufflets métalliques / KSM Architecture

Bureau de l’usine à soufflets métalliques / KSM Architecture / KSM Architecture © Sreenag BRS

« Un édifice entièrement construit et fini dans un matériau singulier. Existe-t-il une opportunité d’aborder un design dans une perspective mono-matériau ? […] Lorsque nous avons visité le nouveau complexe, nous sommes passés devant plusieurs fours à briques. Le sol local est de nature argileuse, ce qui est idéal pour la fabrication de briques. La brique d’argile, un matériau disponible localement, confère une sensation de chaleur à l’espace, un lien avec le sol qui fait écho à notre réflexion. La brique pourrait-elle être notre matériau mono de prédilection ? »

Chili 893 Bâtiment / Arq. Natalia Lévés

Chili 893 Bâtiment / Arq. Natalia Leves © German Curihuinca

« L’utilisation prédominante de la brique comme matériau est due à sa disponibilité locale et à la familiarité de la main d’œuvre avec cette technique de construction. La brique se développe à l’extérieur, étant une peau qui recouvre l’extérieur des unités et se « démonte » comme pare-soleil sur les balcons, étant donné que le lot a sa plus longue face exposée à l’ouest. Le grillage a été utilisé comme dispositif de régulation de cette orientation, donnant du caractère à l’ensemble de la construction.

Maison de toile / Partisans

Maison de toile / Partisans © Younes Bounhar, Teddy Shropshire

« Le motif non modulé de la façade, formé d’une unité répétitive de cinq briques, s’inspire des premières œuvres de Larry Poons. L’optique est obtenue en associant la brique unicolore à des variations d’encorbellement improvisées individuellement, permettant au design de mettre en valeur la capacité de la brique à résumer l’élégance d’une maison géorgienne sans s’appuyer sur les formes traditionnelles.

Igreja de Jesús Obrero / Eladio Dieste (article de Carlos Eduardo Dias Comas, photographie de Marcelo Donadussi)

Église de Jesús Obrero / Eladio Dieste © Marcelo Donadussi

« La courbure de la coque confère un état unique et varié aux volumes extérieurs et intérieurs. La nature additive de la brique confère texture et vitalité aux surfaces, et le choix structurel ajoute un intérêt exceptionnel au projet.

Maison de la Culture et Jardin des Enfants Tlatenchi / Taller CD

Maison de la Culture et Jardin des Enfants Tlatenchi / CD Taller © Andrés Cedillo

« Un élément clé a été l’incorporation contemporaine de la voûte en brique, qui dans l’architecture moderne permet d’utiliser sa fonctionnalité structurelle, sa polyvalence et son expressivité. Cette approche impliquait une révision du métier de l’artisan qui le construit, dont le savoir-faire s’est transmis de génération en génération à Tlatenchi, ainsi que l’intégration des matériaux avec les dimensions particulières du site et l’époque dans laquelle il se situe.

Musée de la céramique Fachinetto / Brésil Arquitetura

Musée de la céramique Fachinetto / Brasil Arquitetura © Brasil Arquitetura

« Les colonnes doivent être réalisées une à une dans des formes organiques anormales de briques mélangées (entières et brisées). Ils seront comme de grandes sculptures qui soutiendront la dalle du toit. Un grand mur de briques de 45 cm d’épaisseur guide l’ensemble du projet et des usages du musée. Ce mur fonctionne comme une grande colonne vertébrale de 35 mètres de long, orientée exactement nord/sud. Ce mur devrait être entièrement constitué de briques posées avec différents types de gréements, montrant la richesse intrinsèque de l’ancienne technique de maçonnerie. Cela fait partie intégrante de la muséographie.

Psicoarquitetura / Oscar Abraham Pabón au Pavillon Mies van der Rohe à Barcelone

Psychoarchitecture / Oscar Abraham Pabón © Anna Mas

« Un mur est matérialisé au-dessus de l’étang du Pavillon à l’aide de blocs de terre cuite (Calibric ONE), et un nouveau dessin à l’encre est gravé sur sa surface. Ce dessin émerge de l’interprétation de l’auteur, établissant un lien avec le Pavillon et son reflet dans l’eau. Le bloc d’argile est présenté comme un objet d’interprétation. Le mur sert de surface ou de peau qui met en avant une dimension interne à travers ses différentes couches, résumant non seulement l’histoire de la construction du matériau, mais soulignant également son importance dans l’architecture et l’urbanisme du XXe siècle.

Casa Tijolo / Architectes AZL

Casa Tijolo / Architectes AZL © Iwan Baan

« Les briques ont été fabriquées à partir d’argile et de connaissances locales, en faisant appel à un savoir-faire spécialisé dans la région pour composer la structure et les façades. Différentes textures de briques ont été fabriquées pour la façade. Un motif entrelacé crée des ouvertures entre les briques et les briques saillantes projettent des ombres le long du mur. Les fenêtres accentuent la texture et la maçonnerie établit une relation géométrique tout en restant fidèle à la logique structurelle.

Bibliothèque Maya Somaiya, Sharda School / Sameep Padora & Associates

Bibliothèque Maya Somaiya, école Sharda / Sameep Padora & Associates © Edmund Sumner

« À ce stade, nous avons été captivés par l’efficacité matérielle de la voûte en tuiles catalanes du XVIe siècle, son utilisation par Gustavino au début du XIXe siècle et enfin par les détails incroyables de l’œuvre d’Eladio Dieste du milieu du XXe siècle. »

Maison 9X9 / Oficina de arquitectura X

Maison 9X9 / Oficina de arquitectura X © Leonardo Méndez

« L’espace est construit avec des murs et des plafonds en briques céramiques visibles avec des joints secs utilisant un adhésif polymère, évitant ainsi le gaspillage et les joints indésirables. L’atmosphère est créée grâce à une gestion minutieuse et excellente de la lumière. Si le chiffre passionne, est-ce l’Architecture ou la Construction ?

Maison en brique / Ventura Virzi arquitectos

Maison en brique / Ventura Virzi arquitectos © Federico Kulekdjian

« Nous avons également adopté un système de mur pour protéger du soleil, construit en briques céramiques et conçu selon les termes de Wladimiro Acosta, qui consiste en un ensemble de dalles et de poteaux comme cadre de protection solaire devant le bâtiment, régulant la lumière du soleil et créant une enceinte d’ombre pendant l’été, créant un effet de vent sur les murs du bâtiment qu’Acosta nomme Thermal Aura.