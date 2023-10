LAÇÉ de sédatifs, Sukhjit Singh ne savait pas que son curry Biryani préféré serait son dernier.

Le père de deux enfants s’est couché ce soir-là uniquement pour que Ramandeep Kaur Mann, sa femme britannique depuis 11 ans, l’étouffe avec un oreiller.

Sukhjit Singh et Ramandeep Kaur Mann semblaient avoir un mariage parfait

Mais Ramandeep est maintenant confrontée à l’étau après avoir orchestré un complot visant à tuer son mari pour obtenir l’argent de son assurance-vie. Crédit : Agence de presse Caters

Son amant – le meilleur ami d’enfance de Sukhjit – a alors fait irruption dans la pièce, fracassant la tête de la femme de 34 ans avec un marteau.

Ramandeep l’a achevé en lui tranchant la gorge, laissant Sukhjit se vider de son sang dans la maison de sa propre mère.

Le meurtre sauvage dans le nord de l’Inde était le point culminant d’un complot tordu visant à saisir 2 millions de livres sterling d’assurance-vie et 100 000 livres sterling d’actifs.

Ramandeep, aujourd’hui âgé de 38 ans, et son amant Gurpreet Singh prévoyaient de commencer une nouvelle vie avec cet argent.

Mais leur meurtre barbare à Basantapur, dans l’Uttar Pradesh, près de la frontière du Népal, a été déjoué.

Arjun, le fils aîné du couple, alors âgé de neuf ans, en a été témoin.

Avez-vous une histoire que vous souhaitez partager ? Contactez-nous : [email protected]

Sa mère tordue espérait que les sédatifs contenus dans le curry assommeraient le garçon avant de tuer Sukhjit, mais Arjun n’avait pas faim cette nuit-là.

Il n’a pas mangé assez pour que la drogue fasse effet et juste après 22 heures, il s’est réveillé au son de son père qui se débattait pendant que sa mère l’étouffait.

Arjun a déclaré plus tard à la police : « Mon père était génial mais ma mère était mauvaise et je ne veux jamais voir son visage parce qu’elle a tué mon père sous mes yeux.

« Elle a gardé un oreiller sur le visage de mon père et a demandé à Gurpreet de lui trancher la gorge. »

La police a été appelée et a immédiatement arrêté Ramandeep et Gurpreet a été surpris alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol de retour à Dubaï.

Les horreurs qui se sont déroulées cette nuit-là de septembre 2016 étaient bien loin de Littleover, la banlieue bourgeoise dont la famille était originaire à Derby.

J’ai l’impression qu’elle a toujours eu ce qu’elle voulait Ami de la famille

Et il était inimaginable que Ramandeep, qui a grandi dans un grand semi dans une rue bordée d’arbres à Slough, dans le Berkshire, soit capable de commettre un meurtre sanglant.

Après tout, leur mariage semblait parfait.

Un ami du couple a déclaré à MailOnline que Sukhjit « adorait le sol » sur lequel sa femme marchait.

Ils ont ajouté : «[He] attendait ses mains et ses pieds. J’ai eu l’impression qu’elle obtenait toujours ce qu’elle voulait. »

Le couple s’est rencontré en 2002, alors que Ramandeep n’avait que 17 ans et Sukhjit, originaire d’Inde, 20 ans.

Ils sont tombés amoureux et se sont mariés en 2005 et après avoir dirigé une pizzeria à Carshalton, dans le Surrey, ils ont déménagé à Derby pour élever leurs deux garçons.

L’AFFAIRE

Les années ont passé et en novembre 2015, le couple a emmené leurs fils en vacances à Dubaï pour rendre visite au meilleur ami de Sukhjit, Gurpreet.

C’est ici que Ramandeep a commencé une liaison et finalement, après être rentré chez lui, a élaboré un plan pour assassiner Sukhjit.

Un an plus tard, le père, qui avait gâté sa femme avec « de jolis vêtements et des bijoux », a été retrouvé mort dans son lit, gisant dans une mare de sang.

Ce n’est qu’en octobre 2023 que Ramandeep et Gurpreet ont finalement été reconnus coupables du meurtre de Sukhjit.

Ramandeep a maintenant été condamnée à mort par pendaison, ses avocats ont fait appel et pourraient modifier la peine en prison à vie.

Gurpreet a été emprisonné à perpétuité et condamné à une amende de 3 000 £, mais a échappé à la peine de mort.

La famille de Ramandeep affirme qu’elle a été piégée par la famille de Sukhjit dans le cadre d’un complot élaboré, affirmant qu’ils voulaient sa mort pour son projet de vendre les terres familiales.

Les Mann ont même payé pour faire sortir leur fille aînée de prison, en détention provisoire chez des amis de la famille dans l’Inde rurale.

Après la condamnation en Inde, la mère de Sukhjit a déclaré aux journalistes que « ses prières avaient été exaucées ».

On ne sait pas quand Ramandeep rencontrera la corde du bourreau.

Un ami du couple a déclaré à MailOnline que Sukhjit « adorait le sol » sur lequel sa femme marchait Crédit : Agence de presse Caters

Sukhjit, qui a gâté sa femme avec « de jolis vêtements et des bijoux », a été retrouvé mort dans son lit dans le nord de l’Inde Crédit : Agence de presse Caters