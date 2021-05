Motherwell récompense les fans avec le renouvellement de l’abonnement gratuit pour la campagne 2021/22 | Actualités du football

Motherwell récompensera les détenteurs d’abonnements avec un renouvellement gratuit pour la prochaine campagne.

Les Steelmen, comme de nombreux clubs, avaient espéré accueillir de nouveau les fans cette saison, mais la pandémie de coronavirus en cours signifiait que c’était impossible.

Les fans de Motherwell peuvent soit demander un remboursement pour la campagne 2020/21, soit profiter de l’offre du club et ne rien payer de plus pour en recevoir un pour la saison prochaine.

« Au début de la saison 2020/21, nous avons promis aux détenteurs d’abonnements qu’ils verraient – en personne – 19 matchs de Premiership à Fir Park en échange de leur achat », lit-on dans un communiqué du club.

«À l’époque, nous étions convaincus que les supporters seraient de retour chez eux à un moment donné de la campagne, même dès l’automne.

« Maintenant, comme nous le savons, cela ne s'est jamais produit, et nous avons joué tous les matchs à huis clos.

















1:41



Faits saillants du match de Premiership écossais entre Motherwell et Kilmarnock



«Malgré cela, notre engagement reste inchangé. Si vous avez acheté un abonnement pour 2020/21, nous vous donnerons automatiquement un abonnement gratuit pour 2021/22.

« Vous n’avez plus besoin de dépenser plus d’argent. Nous honorerons notre engagement et vous enverrons bientôt une nouvelle carte de saison.

«Nous serons à jamais reconnaissants de votre décision de dépenser de l’argent l’année dernière alors qu’il n’y avait aucune certitude sur ce qui allait se passer ensuite.

«Nous sommes extrêmement reconnaissants, étant donné que beaucoup d’entre vous ont traversé des moments difficiles, se souciant de leur santé, de leur famille et peut-être même de leur travail. Nous voulons vous rendre hommage en vous accueillant de nouveau à Fir Park sans frais supplémentaires.

« Nous sommes également conscients que certains d'entre vous peuvent avoir besoin de l'argent de votre abonnement. Nous offrons des remboursements sur les abonnements jusqu'à la fin du mois de mai.

















0:45



Le directeur clinique national du gouvernement écossais, le professeur Jason Leitch, a déclaré que la finale de la Coupe écossaise entre St Johnstone et Hibernian pourrait être jouée devant une foule si elle était éloignée de Hampden Park



«Au moment de la rédaction de cet article, nous savons que les restrictions sur les grands rassemblements en plein air commenceront à s’alléger le lundi 17 mai.

« Nous sommes encouragés par la décision du gouvernement écossais d’autoriser 25% de Hampden Park à être ouvert pour les matches de l’UEFA Euro 2020 en juin.

«Nous espérons être en mesure de vous informer tous bientôt sur les plans pour ouvrir les portes ici à temps pour les phases de groupes de la Premier Sports Cup en juillet et le début de la campagne de Premiership peu de temps après.

«Jusque-là, merci. Restez en sécurité et prenez soin les uns des autres. Bientôt, nous serons de retour à la maison pour encourager notre équipe.

« Accrochez-vous à ces pensées de retourner à votre siège, d’être réuni avec votre famille et vos amis et de revoir votre équipe. Cela s’en vient. »

Motherwell complète la saison en cours avec un voyage à Tannadice pour affronter Dundee United mercredi soir avant de divertir le comté de Ross à Fir Park dimanche.