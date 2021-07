Motherwell, Dundee et Kilmarnock se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue écossaise | Actualités footballistiques

Justin Amaluzor a marqué lors de son premier départ à Motherwell alors que l’équipe de Graham Alexander battait Annan 2-0 pour passer au deuxième tour de la Coupe de la Ligue écossaise.

Raith Rovers, Dundee et Kilmarnock ont ​​également scellé leur place dans les phases à élimination directe en tant que vainqueurs de groupe avant les deux derniers matches de la phase de groupes dimanche.

Livingston et Arbroath ont obtenu deux des trois meilleures places disponibles, tandis que Dunfermline s’est également qualifiée. Hearts, Dundee United et Ayr avaient déjà remporté leurs groupes avant les matches de samedi.

St Mirren ou Partick Thistle seront la dernière équipe à rejoindre les qualifiés européens Rangers, Celtic, St Johnstone, Hibernian et Aberdeen lors du tirage au sort du deuxième tour de dimanche.

Une défaite en milieu de semaine contre les rivaux du Lanarkshire qu’Airdrie avait quittés Puits de la mèreLa progression d’Amaluzor était incertaine mais Amaluzor a calmé les nerfs à la 39e minute après un bon travail de Kaiyne Woolery.

Le gardien de but d’Annan, Greg Fleming, a refusé Jake Carroll, Woolery, Ricki Lamie et Kevin Van Veen avant que Barry Maguire ne ramène un ballon libre dans la surface à la 56e minute.

Iain Anderson et Amaluzor ont raté de grandes occasions à chaque extrémité avant que le gardien de but Liam Kelly ne produise un brillant arrêt sur penalty du gaucher pour arrêter les efforts d’Owen Moxon dans la lucarne.

Airdrie a été ramené sur terre par une défaite 4-1 contre Reine du Sud, pour qui Ally Roy a réussi un triplé, alors que Motherwell passait en tête.

Image:

Jason Cummings de Dundee rentre à la maison pour porter le score à 5-2



Jason Cummings a marqué deux fois plus Dundee a battu Forfar 5-2 dans le décideur du groupe C.

Charlie Adam, Corey Panter et Christie Elliott avaient Dundee trois d’avance à la mi-temps et Cummings a frappé depuis le point de penalty avant de redonner une avance de trois buts à Dundee suite aux contres de Stefan McCluskey et Grant Anderson. Forfar a raté une meilleure place de deuxième à la différence de buts.

Raith a conservé la première place du groupe D après avoir battu Alloa aux tirs au but après un match nul et vierge.

LivingstonLa victoire 3-1 de Cowdenbeath leur a permis de se qualifier également. L’ancien attaquant de Livi, Liam Buchanan, a donné à Cowdenbeath une avance rapide à la Tony Macaroni Arena, mais les hôtes étaient en avance à la mi-temps.

Jamie Todd a inscrit son propre but après un corner à la 21e minute et Bruce Anderson a tiré à la 38e minute après un brillant ballon de Jack Fitzwater. Craig Sibbald s’est enroulé dans un magnifique troisième quart après huit minutes de la deuxième période.

La victoire a eu un coût car Livi a perdu Jackson Longridge et Andrew Shinnie à cause de blessures en première mi-temps.

Image:

Les joueurs de Livingston félicitent le buteur Craig Sibbald après son but contre Cowdenbeath



Kilmarnock a émergé d’une campagne de pré-saison difficile pour sceller la première place du groupe G grâce à une victoire 2-1 sur Stranraer.

Après avoir perdu trois points pour avoir aligné un joueur suspendu, Killie avait besoin d’un égaliseur dans les arrêts de jeu contre Morton en milieu de semaine pour rester en lice. Le vainqueur de Chris Burke les a devancés après que le premier match de Fraser Murray ait été annulé par Josh Walker.

Arbroath est venu de deux buts contre Kelty Hearts pour rejoindre Dundee United en progressant du groupe B.

Kallum Higginbotham et Joe Cardle ont donné l’avantage aux visiteurs, mais les buts de Luke Donnelly et Colin Hamilton ont égalisé les scores avant que Nicky Low ne frappe le vainqueur sur place.

Dunfermline a pris la tête du groupe H après un doublé de Craig Wighton et Kevin O’Hara a remporté une victoire de 4-1 sur Stenhousemuir.

St Mirren remportera le groupe s’il évite la défaite dimanche contre Partick Thistle, qui doit gagner par trois buts pour progresser. Mais les Pars sont assurés d’une meilleure place de deuxième s’ils sont éliminés de la première place.

Hamilton raté une meilleure place de deuxième après avoir été tenu en échec 2-2 par les rivaux du Lanarkshire Albion Rovers, tandis que Stirling raté la différence de buts après une victoire de 3-1 sur Peterhead.

Ailleurs, déjà éliminé Comté de Ross échauffé pour leur campagne de championnat en battant Montrose 4-1 grâce à un doublé de Blair Spittal et des buts de Jordan White et Alex Iacovitti.