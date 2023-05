Motherwell 3 – 2 Dundee U

La relégation de Dundee United de la Cinch Premiership a été confirmée après sa défaite 3-2 à Motherwell

Les Terrors ont exigé une victoire et une différence de buts de huit buts pour éviter la chute, mais ils n’ont pas été en mesure de produire une grande évasion à Fir Park.

Kevin van Veen a porté son incroyable parcours de buteurs à 11 matches consécutifs en sortant de l’impasse après cinq minutes – établissant ainsi un nouveau record de Premiership écossaise.

United a répondu par le penalty de Jamie McGrath et Steven Fletcher a froidement renvoyé l’équipe de Jim Goodwin au début de la seconde période, mais Motherwell reviendrait.

Blair Spittal a égalisé après 69 minutes avant que Max Johnston n’attrape un vainqueur peu de temps après avoir vu un but exclu pour hors-jeu.

Image:

Max Johnston de Motherwell célèbre ce qui s’est avéré être le gagnant





Spittal a vu un tir ramassé au deuxième moment de la demande alors que l’équipe locale menaçait dès la première minute.

Mais le premier but est arrivé pour les visiteurs après cinq minutes lorsque Sean Goss a dépossédé Glenn Middleton et a glissé un ballon net vers Van Veen, qui a froidement contourné le gardien avant de claquer le ballon dans le filet.

Image:

Kevin van Veen célèbre après avoir marqué le premier but du match pour Motherwell





United avait désespérément besoin d’une réponse, et un bon arrêt de Liam Kelly a empêché Middleton de les égaliser à la 10e minute. Fletcher s’est ensuite vu refuser un égaliseur par un excellent dégagement de la ligne de but de Paul McGinn.

Van Veen a presque doublé son total après s’être connecté avec le centre de Stephen O’Donnell, seulement pour que sa tête coupe la barre transversale et dérive vers le haut.

L’arbitre Steven MacLean a ensuite accordé un penalty aux visiteurs à la suite d’un contrôle VAR à la demi-heure qui a montré que Bevis Mugabi avait géré l’intérieur de la surface.

McGrath s’est avancé pour prendre le coup de pied qui en a résulté et il a puissamment envoyé le ballon hors de portée de Kelly pour rétablir la parité pour les hommes de Goodwin.

Mikael Mandron a laissé passer une chance glorieuse de ramener Motherwell devant quand il n’a pas réussi à atteindre la cible suite au bon travail de Van Veen.

La tête à bout portant de Fletcher a frappé l’extérieur d’un poteau juste avant la mi-temps, bien que l’attaquant ait achevé le revirement trois minutes après le début de la seconde mi-temps – donnant à leurs supporters itinérants une lueur d’espoir qu’ils pourraient orchestrer un revirement miracle.

Peter Pawlett a bien fait de se lier à McGrath avant de se précipiter vers l’avant, et il a entraîné Fletcher pour la plus simple des finitions devant Kelly.

Un superbe arrêt de Jack Newman a empêché la tête à bout portant de Mugabi de trouver le filet et il y avait une autre chance pour Mandron avant que le tir bas de James Furlong ne reste en quelque sorte après avoir heurté un poteau et traversé la ligne de but.

L’égalisation est finalement arrivée pour Motherwell avec 21 minutes à jouer, Spittal forant le ballon au-delà du Newman désespéré depuis le bord de la surface.

Johnston a vu un but exclu pour hors-jeu alors que l’équipe locale continuait d’appuyer et Goss aurait vraiment dû tirer lui-même plutôt que de donner le ballon à Van Veen, qui était gêné par un angle serré.

Johnston n’a pas été démenti la deuxième fois lorsqu’il a retrouvé le chemin des filets à huit minutes de la fin, retournant à la maison le centre de Furlong pour mettre hors de tout doute que l’équipe de Tannadice serait reléguée.

Stuart Ketllewell, directeur de Motherwell : « Je pense qu’il est évident que nous sommes une équipe assez décente. Je dois témoigner de la course que Kevin a parcourue, c’est assez époustouflant quand on le regarde.

« Je sais qu’il sera déçu de ne pas atteindre cette barre des 30, mais si vous marquez 29 buts dans cette ligue, vous faites quelque chose de bien.

Jim Goodwin, entraîneur de Dundee United : « Je pense que le match résume à peu près la saison pour être honnête. Il culmine ce qui a été une saison désastreuse sur le plan défensif du début à la fin et c’est quelque chose que je dois maintenant regarder à l’avenir pour m’assurer que nous apportons les bons types de défenseurs. dans.

« Les défenseurs qui aiment l’art de défendre, aiment mettre leur corps en jeu, sont fiers de garder les draps propres et c’est là que ma première escale sera en termes de recrutement.

« Dundee United en Premier League est une proposition attrayante pour n’importe quel joueur, Dundee United en championnat, peut-être pas tant pour certains des joueurs de haut calibre que vous aimeriez amener au club.

« Nous avons des décisions à prendre, mais ce dont je dois m’assurer, c’est que le type de joueurs qui arrivent cet été ont les bonnes caractéristiques, le bon état d’esprit et peuvent gérer le niveau d’attente d’un si grand club. »