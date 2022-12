Motherwell 2 – 2 Kilmarnock

La frappe à longue portée de l’ancien milieu de terrain de Motherwell Liam Polworth a valu à Kilmarnock, un joueur à 10, un point improbable alors que les visiteurs sont venus de deux buts pour faire match nul 2-2 à Fir Park.

Killie avait eu du mal à fournir une menace avant le carton rouge d’Alan Power à la 68e minute et était à la traîne aux buts de Kevin van Veen et Callum Slattery.

Mais le but contre son camp de Paul McGinn leur a rapidement donné de l’espoir et l’ancien milieu de terrain de Motherwell Polworth a produit une finition sensationnelle deux minutes plus tard pour sceller le match nul.

Un match nul était peut-être une prédiction d’avant-match sensée, car l’équipe détenant le pire record à domicile de la Premiership écossaise a accueilli l’équipe avec le pire record à l’extérieur.

Mais la perspective que Kilmarnock remporte son deuxième point sur la route cette saison semblait hautement improbable avant même que Power ne soit expulsé et Motherwell se demandera comment ils restent sans victoire à domicile depuis le 20 août.

Kilmarnock a eu le meilleur des 20 premières minutes mais n’a vraiment menacé que lorsque le centre tentant de Ben Chrisene a échappé de peu à deux coéquipiers.

Image:

Kevin van Veen a ouvert le score pour Motherwell





Motherwell a soudainement pris vie et Stuart McKinstry et Stephen O’Donnell ont été refusés avant que la brève rafale de pression ne porte ses fruits à la 22e minute. Le lancer rapide de Slattery a envoyé Blair Spittal à la ligne secondaire et sa réduction a été dirigée vers le toit du filet par Van Veen.

Motherwell a dominé le reste de la mi-temps. La feinte de McKinstry a envoyé deux joueurs de Killie dans le mauvais sens, mais son tir a pris une entaille sur une chemise bleue et s’est envolé.

Spittal n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de deux occasions décentes après un bon jeu de Slattery puis de McKinstry et le coup de sifflet à la mi-temps a provoqué des huées des fans en visite.

Le patron de Killie, Derek McInnes, a réagi en envoyant Polworth et Rory McKenzie pour le début de la seconde mi-temps et ce dernier a mis moins de deux minutes pour offrir une grande chance à Jordan Jones après une solide course de Daniel Armstrong. Cependant, Jones a tiré faiblement sur Liam Kelly.

La réponse s’est avérée de courte durée et Motherwell a doublé son avance à l’heure de jeu. L’effort de curling de Van Veen a été paré par Walker et Slattery a poussé son coéquipier Connor Shields à l’écart alors qu’il courait vers le rebond et terminait sur le poteau.

Image:

Alan Power a été envoyé pour Kilmarnock





Power a été impliqué dans un point d’éclair avec Matt Penney quelques instants avant son carton rouge lorsqu’il a poussé l’arrière gauche au sol alors qu’il tentait de récupérer le ballon pour reprendre le jeu. Willie Collum a semblé réserver l’arrière gauche de Motherwell.

Le milieu de terrain irlandais était sur la fin du carton rouge de Collum après avoir attrapé McGinn avec un défi fort et tardif.

Mais Killie était de retour dans le match dans les cinq minutes lorsque McGinn a dirigé le centre d’Armstrong dans son propre filet et Polworth a rapidement assommé Fir Park lorsqu’il a tiré dans le coin supérieur à 35 mètres après avoir obtenu le break du ballon.

Motherwell a mis du temps à se remettre du choc et n’a pas pu transformer une pression tardive en une chance nette.

Ce que les gérants ont dit

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron de Motherwell, Steven Hammell, a refusé de regarder les points positifs après avoir cédé une avance de deux buts contre Kilmarnock à Fir Park.



Le patron de Motherwell, Steven Hammell, a déclaré à Sky Sports que c’était pire qu’une défaite :

“C’est pire qu’une défaite, la position dans laquelle nous nous trouvons pour ne pas repartir avec trois points est difficile à prendre.

“Je ne veux pas rester ici et parler des bonnes choses tout à l’heure. Je pense qu’il y en avait mais je ne veux pas entendre ça et je ne pense pas que nos fans veulent entendre ça.

“Le fait est que nous avons bien joué pour arriver à la position où nous étions mais quand nous y arrivons, surtout après le carton rouge, nous perdons de l’élan et les buts que nous encaissons sont criminels.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Kilmarnock, Derek McInnes, veut que ses joueurs arrêtent de concéder si facilement car il a refusé de l’être aussi



Derek McInnes était frustré malgré le retour tardif de Kilmarnock :

“C’était un objectif trop simple à perdre au niveau de la Premiership et nous devons être à la hauteur de ce type d’objectifs car nous nous donnons une telle montagne à gravir et en tant qu’équipe à l’extérieur, vous donnez aux supporters locaux cet élan.

“Je pensais que nous avions joué notre propre rôle en prenant du retard.

“Nous revenons dans le match et le deuxième but est tout simplement de qualité et Liam Polworth l’a dans son casier. Je ne sais pas pourquoi il ne tire pas plus.”

Et après?

Motherwell revient en Premiership écossaise le 28 décembre chez les Rangers.

Kilmarnock est à la maison contre Aberdeen le même soir. Coup d’envoi des deux matchs à 19h45.