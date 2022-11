Motherwell 1 – 2 Celtique

Le Celtic a maintenu son avance de sept points au sommet de la Premiership écossaise avec une victoire âprement disputée contre Motherwell à Fir Park.

L’équipe d’Ange Postecoglou s’est imposée 4-0 en Coupe de la Ligue dans le Lanarkshire en octobre, mais n’était pas aussi à l’aise lors de cette dernière rencontre.

Kyogo Furuhashi a ouvert le score à la 15e minute, le but merveilleux de Jota étant refusé pour hors-jeu dans la préparation.

Le match s’est terminé lorsque le remplaçant Daizen Maeda a tiré avec six minutes à jouer, seulement pour le but de Ross Tierney quelques instants plus tard pour donner aux supporters locaux l’espoir d’un retour tardif.

Motherwell reste neuvième après avoir échoué à infliger la première défaite du Celtic en milieu de semaine depuis mai 2016.

L’avantage du Celtic pour la victoire et le maintien de l’avance

Motherwell n’a pas été ouvert avant de concéder un but en douceur à la 15e minute. Callum Slattery a d’abord bien suivi et dépossédé Matt O’Riley, mais s’est ensuite attardé sur le ballon et le milieu de terrain du Celtic l’a récupéré avec un défi glissant. O’Riley a percé un centre bas que Furuhashi a frappé à la maison depuis l’intérieur de la surface de réparation.

L’équipe locale a rapidement subi un autre coup dur lorsque le défenseur central Bevis Mugabi s’est blessé à la 21e minute de sa première titularisation depuis trois mois. Sondre Solholm l’a remplacé.

Le Celtic a été dominant en possession de balle en première mi-temps mais s’est rarement fait distancer. Jota a tiré non loin de loin et a vu un effort de Liam Kelly avant que le gardien de but ne se rassemble, et O’Donnell a produit un excellent tacle glissé pour empêcher Reo Hatate après que Liel Abada l’ait joué.

Il y avait un aperçu du but pour Slattery lorsque Greg Taylor lui a passé par inadvertance juste à l’intérieur de la moitié de Motherwell. Le milieu de terrain a vu Hart hors de sa ligne et a tenté le spectaculaire, mais n’était pas cadré.

Van Veen avait récupéré ce qui ressemblait à une jambe morte suite à un défi de Cameron Carter-Vickers au début et il a été remplacé par Connor Shields à la mi-temps. Les hôtes ont ensuite perdu Stuart McKinstry sur blessure, Josh Morris le remplaçant.

O’Donnell a eu un effort détenu par Hart avant que Jota ne voie un but refusé pour hors-jeu après que Furuhashi ait joué le ballon par-dessus.

Le patron de Motherwell, Steven Hammell, a effectué les cinq changements à l’heure de jeu alors qu’il amenait les attaquants Louis Moult et Ross Tierney, et ils avaient beaucoup de jeu, mais n’ont pas tiré le meilleur parti de plusieurs coups de pied arrêtés.

Le remplaçant du Celtic Giorgos Giakoumakis n’a pas pu convertir à huit mètres après que Jota ait profité de la glissade d’O’Donnell pour le mettre en place avec un centre et que l’équipe locale ait continué à pousser pour égaliser.

Moult s’est approché de si près lorsque sa tête aveuglante du centre de Matt Penney a rebondi sur la barre, et O’Donnell a propulsé une frappe à côté du premier poteau.

Morris a peut-être eu la chance de s’échapper avec un carton jaune de l’arbitre Willie Collum pour un défi sauvage sur Carl Starfelt.

Le Celtic a doublé son avance lorsque la remise en jeu de Penney est allée directement à l’ancien milieu de terrain de Motherwell, David Turnbull. Le remplaçant a joué une balle parfaite au-dessus et Maeda a foré un effort sous Kelly.

L’équipe locale a affirmé qu’il y avait eu une infraction lorsque Penney effectuait le lancer, mais Collum n’a pas été appelé à son moniteur par l’arbitre assistant vidéo David Dickinson.

Tierney en a retiré un deux minutes plus tard lorsqu’il a couru sur le coup franc de Slattery et a volé à la maison à partir de 12 mètres, mais le Celtic a remporté la victoire.

Postecoglou : “C’était un peu galère”

Ange Postecoglou a admis que l’équipe était loin d’être à son meilleur à Fir Park :

“C’était un peu pénible. Merci à Motherwell, ils ont travaillé très dur pour perturber notre jeu et nous n’avons jamais eu un vrai rythme.

“Ce n’était pas de loin notre meilleure performance, mais nous avons fait le travail.

“Nous avons trouvé un moyen de gagner le match qui est agréable, nous n’avons tout simplement pas assez contrôlé le match.”

Hammell : Le but de Maeda aurait-il dû être maintenu ?

Le manager de Motherwell, Steven Hammell, n’était pas satisfait de certaines décisions alors que ses problèmes de blessures augmentaient:

“Nous avons essayé de faire un lancer rapide et il a été arrêté par le joueur du Celtic avant même qu’il ne soit sur le terrain. Je pense que c’est un redémarrage, une remise en jeu à nouveau.

“Ils marquent à partir de cela et c’est un énorme avantage, donc c’est quelque chose que nous aurions aimé qu’ils examinent.

“Nous avons beaucoup investi dans cette période, ça a été une période vraiment difficile et nous demandons aux mêmes joueurs de repartir et nous avons subi trois ou quatre blessures.

“Ça a été une période frustrante.

“Ça a l’air sérieux pour Bevis (Mugabi), il est parti avec une genouillère.”

Et après?

celtique héberger Comté de Ross lors de leur dernier match avant la Coupe du monde samedi.

Motherwell sont loin de Saint-Johnstone le même jour. Les deux matchs débuteront à 15h.