Motherwell 1 – 1 Ross Co

Ni Motherwell ni le comté de Ross n’ont obtenu la victoire dont ils rêvaient alors que les deux équipes ont partagé les points dans leur lutte contre la relégation.

Stuart McKinstry a donné l’avantage à Motherwell à la 70e minute, mais à 10 minutes de la fin, le remplaçant Jordy Hiwula, seulement sur le terrain pendant quelques secondes, a arraché un égaliseur et un match nul 1-1.

Le comté de Ross reste en bas du tableau avec Motherwell juste à l’extérieur de la zone de relégation avec seulement trois points d’avance en neuvième.

Motherwell n’a pas gagné lors de ses huit derniers matches avec sa dernière victoire contre Dundee United le 29 octobre, tandis que la séquence sans victoire du comté de Ross continue de ne pas avoir gagné lors de ses sept derniers matches.

Leur dernière victoire en Premiership contre Hibernian lors d’une victoire 2-0 à Easter Road le 8 novembre.

Les Staggies ont commencé le match plus brillamment avec Owura Edwards causant des problèmes précoces à Motherwell en défense.

Il a réussi à envoyer un centre au bord de la surface qui a trouvé Ross Callachan, mais son effort tonitruant était bien au-dessus de la barre.

Image:

Stuart McKinstry a ouvert le score pour Motherwell





Motherwell s’est introduit dans le match et a eu la malchance de ne pas prendre les devants à la 10e minute.

McKinstry a eu trop de liberté dans la surface et a décoché une puissante frappe basse qui a battu le gardien Ross Laidlaw, mais a heurté le poteau droit.

McKinstry a ensuite testé à nouveau Laidlaw lorsqu’il a réussi à se connecter avec une passe de Sean Goss dans la surface, mais Laidlaw a bien lu la frappe à 12 mètres pour parer le ballon en corner.

Le comté de Ross a commencé la seconde mi-temps avec brio et a presque pris les devants lorsque le centre de Yan Dhanda depuis la gauche a échappé à tout le monde et n’a dépassé que quelques centimètres du poteau droit au soulagement de Liam Kelly.

Paul McGinn a eu une chance en or de donner à Motherwell la tête à l’heure de jeu alors qu’il était incontesté sur la surface de réparation de six mètres pour rencontrer un corner, mais il n’a pas été en mesure de guider sa tête au but alors qu’elle passait au-dessus de la barre.

Image:

Jordy Hiwula était cadré pour le comté de Ross





Motherwell a sorti l’impasse avec 20 minutes restantes avec McKinstry tirant un entraînement bas depuis le bord de la surface. Laidlaw a réussi à mettre la main dessus, mais n’a pas été en mesure de le faire tourner autour du poteau droit alors qu’il roulait dans le filet.

Mais à 10 minutes de la fin, Hiwula a eu un impact immédiat, quelques secondes seulement après être sorti du banc, a bondi sur un ballon perdu et a chargé vers le but, tirant un coup bas devant Kelly pour égaliser.

Et après?

L’attention se tourne maintenant vers le quatrième tour de la Coupe d’Écosse pour les deux équipes.

Motherwell sont loin de Arbroath le 21 janvier avec Comté de Ross à Hamilton le même jour. Coup d’envoi des deux matchs à 15h.