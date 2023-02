Motherwell 0 – 2 St J’stone

St Johnstone a mis fin à une séquence de sept défaites consécutives avec une confortable victoire 2-0 à Fir Park, ce qui laisse Motherwell encore plus en danger de relégation.

Les buts au début de chaque mi-temps de Drey Wright et Melker Hallberg ont déplacé les Saints de sept points au-dessus de Motherwell et Dundee United au bas de la Premiership.

Comment St Johnstone a approfondi les craintes de relégation de Motherwell…

Jack Aitchinson de Motherwell semble abattu après la défaite





Le manager de Motherwell, Steven Hammell, a fait ses débuts avec quatre joueurs après une journée chargée à Fir Park, mais les nouveaux venus ont eu du mal à faire leur marque alors que son équipe a produit sa pire performance de la saison de la ligue.

L’équipe de Hammell a généralement joué un football décent et a été défaite par de belles marges tout en perdant des points qu’elle aurait dû conserver. Mais cette fois, ils ont été bien battus.

Ils n’ont réussi que cinq tirs au but, dont un cadré, et n’ont jamais semblé marquer.

La défaite les laisse sans victoire en 10 matches de championnat et sans victoire à domicile en Premiership depuis le 20 août.

Deux des nouvelles recrues ont commencé, Jack Aitchison sur le flanc gauche et Riku Danzaki dans un rôle de milieu de terrain avancé. Mais les hôtes étaient en retard moins de cinq minutes après le début d’une première mi-temps décousue.

Fraîchement sorti de son appel réussi contre son carton rouge du week-end, Nicky Clark a tenu le ballon dans la surface et l’a remis à l’ailier Wright. Avec l’arrière gauche Stephen O’Donnell marquant Clark, personne n’avait pris la responsabilité de suivre la course de Wright et l’ancien joueur d’Hibernian a terminé sur le poteau.

Olly Crankshaw avait une frappe sauvée mais Motherwell avait du mal à faire entrer le ballon dans et autour de la surface de réparation des Saints et a subi un nouveau coup lorsque Shane Blaney s’est blessé à la 27e minute. Max Johnston est venu pour en faire trois arrières droits naturels dans les quatre arrières alors que Paul McGinn se déplaçait à l’intérieur.

St Johnstone Manager Callum Davidson célèbre la victoire à Motherwell





St Johnstone a continué à regarder le côté le plus menaçant et a lancé de solides appels pour un penalty lorsque Danzaki a semblé couper la jambe de l’impressionnant Adam Montgomery. L’arbitre assistant vidéo David Munro a décidé qu’il n’était pas nécessaire que Don Robertson examine l’incident.

Un autre chèque a donné le même résultat à l’autre bout après que Crankshaw ait chuté sous le défi de Dan Phillips avant que Motherwell n’ait une demi-chance lorsque Montgomery a bloqué Aitchison.

La brève poussée de pression n’a pas pu empêcher Motherwell de se moquer et Hammell a effectué deux changements à la mi-temps alors que l’arrière gauche prêté à Brighton James Furlong est venu avec le milieu de terrain Dean Cornelius.

Les Saints sont allés plus loin quatre minutes après le début de la mi-temps lorsque Hallberg a récupéré le ballon au fond de la moitié de Motherwell et s’est inscrit à la maison après un une-deux avec Stevie May.

La meilleure chance de Motherwell est venue d’une erreur lorsque Wright était trop court avec un passback torse à Remi Matthews, mais Crankshaw ne pouvait que frapper le ballon en face du but.

Hammell a offert un autre début à l’attaquant de Morecambe prêté Jon Obika, qui n’avait pas joué depuis le 24 septembre, et le dernier quart du match s’est déroulé sans incident.

Ce que les gérants ont dit…

Gestionnaire de Motherwell Steven Hammel a admis que leur performance contre St Johnstone était “loin d’être assez bonne”.

Il a déclaré: “C’était loin d’être assez bon, surtout la façon dont nous avons terminé le match, nous sommes sortis avec un peu de gémissement, en fait plus que ça. Cette saison, nous avons eu beaucoup de bonnes choses et nous sommes sortis et avons dit nous n’avons pas eu ce que nous méritions. Aujourd’hui n’était pas comme ça.

“Nous en avons longuement parlé, ils ne se font pas d’illusions. C’était un gros match pour nous, nous aurions pu continuer et prendre un peu d’élan, mais c’était loin d’être suffisant. Nous aurions pu faire beaucoup de remplacements à la mi-temps. -temps. Shane (Blaney) blessé a enlevé l’un des sous-marins ou nous en aurions fait plus.

Gérant de St Johnstone Callum Davidson a salué le caractère de ses joueurs pour sortir de leur mauvaise série de résultats avec ce qu’il a convenu être leur performance la plus complète de la saison.

“Nous avons connu une course difficile où nous n’avons probablement pas joué aussi mal que les résultats l’ont montré”, a-t-il déclaré. “Nous avons eu des matchs difficiles. Mais ce que je dirai à propos des joueurs, c’est qu’ils n’ont jamais baissé la tête. Les deux derniers matchs des Rangers et aujourd’hui, ils ont joué avec une réelle énergie et solidarité.

“C’est la chose la plus agréable pour moi parce que mentalement, c’est difficile quand vous êtes sur cette course. Ils ont montré un grand caractère.”