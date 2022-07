Motherwell 0 – 1 Sligo Rovers

L’ancien attaquant des Hearts et de Falkirk, Aidan Keena, a poursuivi son impressionnante séquence de buts pour offrir aux Sligo Rovers une victoire en Europa Conference League contre Motherwell.

Keena a profité d’une erreur majeure de Bevis Mugabi pour inscrire le seul but du match aller du deuxième tour de qualification à Fir Park.

Le joueur de 23 ans a maintenant marqué 13 buts en 12 matchs depuis son retour en Irlande en janvier en provenance de Falkirk.

Motherwell s’est échauffé pour le match contre une équipe 23 matchs après le début de leur saison en Ligue d’Irlande avec deux matches amicaux et ils ont livré un affichage plat devant 7 227 fans.

Le soutien à domicile avait fait tout son possible pour soulever son équipe avant le match. Des centaines de fans ont défilé dans les rues dans une procession colorée et bruyante vers Fir Park et les trois tribunes à domicile semblaient pleines. Environ 450 fans en visite ont ajouté à l’occasion ainsi qu’un étalage de bordeaux et d’ambre le long du stand John Hunter.

Mais l’atmosphère de carnaval avait bel et bien disparu à la fin alors que le coup de sifflet à plein temps provoquait des huées généralisées du soutien à domicile.

Paul McGinn et Kevin van Veen ont tous deux ignoré les coups pour commencer pour les hôtes tandis que Sligo avait Luke McNicholas dans le but après avoir vendu Ed McGinty, élevé par Motherwell, à Oxford plus tôt dans la journée.

Il y avait des occasions à chaque extrémité en deux minutes, William Fitzgerald se glissant pour tirer pour Sligo avant que Josh Morris n’ait un tir tourné à côté.

Les deux gardiens de but ont rapidement dû faire des arrêts après des coups francs dans la surface avant que Motherwell n’ait une chance après une passe lâche. Le ballon carré de Van Veen était juste devant Morris et McNicholas a tenu la frappe puissante de Jake Carroll après l’arrivée du soutien.

Les visiteurs ont pris les devants à la 27e minute suite à un long ballon plein d’espoir. Mugabi était sous peu de pression mais n’a pas eu assez de puissance sur sa tête vers Liam Kelly et Keena a couru vers le ballon et a lobé le gardien de but bloqué.

Sligo s’est assis pour le reste de la mi-temps. McNicholas a réussi deux arrêts sur les frappes de Barry Maguire à distance et Connor Shields était bien large après avoir glissé pour rencontrer le centre bas de Morris.

McNicholas était hors de sa ligne pour nier Van Veen après le redémarrage et a rapidement sauvé un coup franc de Morris, mais le joueur de 22 ans n’était pas particulièrement occupé et Fitzgerald est venu près d’une seconde lorsqu’il s’est dirigé vers le toit du filet.

Motherwell avait un besoin urgent d’inspiration et a fait appel à l’attaquant des moins de 21 ans de la République d’Irlande, Ross Tierney. L’ancien joueur des Bohemians a tiré dans le filet latéral sur une demi-chance avant que McNicholas ne dépasse l’effort à longue distance de Callum Slattery.

Mais le remplaçant de Sligo, Max Mata, a eu les deux meilleures occasions de la mi-temps.

L’attaquant a été joué par Keena mais n’a jamais semblé confiant et a perdu pied alors qu’il envoyait un faible effort directement sur Kelly. Il a ensuite vu une tête à bout portant bloquée par Carroll, les visiteurs affirmant qu’elle venait du bras de l’arrière latéral irlandais.

Le Motherwell le plus proche est arrivé en retard lorsque McNicholas a tenu une tête de Morris.