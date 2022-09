Tout le monde veut que ses enfants progressent sur le plan scolaire, mais lorsque l’enfant a quatre ans, ils ne sont peut-être pas trop inquiets. Peu importe à quel point ils veulent être francs avec leurs réponses, les parents ont tendance à écrire toutes les choses idéalistes dans le formulaire scolaire. Cependant, une maman nommée Emily Gould n’a pas mâché ses mots en répondant aux questions du formulaire, donné par l’école de son fils. Nous sommes sûrs que de nombreux parents pourront comprendre les réponses.

Emily a même partagé un instantané du formulaire sur Twitter pour se moquer des questions posées par l’école. Dans le formulaire, on a demandé à Emily sur quoi elle aimerait que son fils travaille tout au long de l’année scolaire. La maman, qui ne comprenait pas pourquoi elle aurait des objectifs particuliers pour son fils de quatre ans, l’a fait ressortir et clairement.

“Sur le plan académique, une chose sur laquelle j’aimerais que mon enfant travaille cette année est” lire l’une des questions. À quoi Emily a répondu, “on s’en fout, il a 4 ans.” Une autre invite dit : “Socialement, une chose que j’aimerais que mon enfant travaille sur ce terme est :” Et sa réponse a été : “Ne pas être une fille méchante populaire.” Ensuite, on lui a demandé de décrire son fils en trois mots, et Emily a choisi : « Rayonnante, autosuffisante et cool sans effort.

La dernière question du formulaire était « Y a-t-il autre chose que vous voudriez que je sache sur votre enfant ? » Et la mère a trouvé une autre réponse impertinente. Elle a écrit: «Vous allez adorer Ilya. C’est une personne si douce que parfois je me demande s’il a été changé à la naissance. (Ensuite, je me souviens que j’ai accouché à la maison lol).

Emily a tweeté la photo du formulaire avec la légende “juste être honnête”. Et c’est un carton chez les Twitteratis.

“Omg sur quoi un enfant de 4 ans pourrait-il éventuellement” travailler “”, a demandé un utilisateur.

Alors qu’un autre utilisateur était sûr que les enseignants auraient apprécié le “snark” d’Emily.

“J’adore votre honnêteté”, a plaisanté un troisième.

Avez-vous pu comprendre les réponses impertinentes d’Emily ?

