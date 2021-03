Jackie et Shadow forment un couple d’aigles qui sont observés 24h / 24 et 7j / 7 par l’organisation Friends of Big Bear Valley à travers la caméra. Le couple a pondu deux œufs cette saison et les incube continuellement à tour de rôle pour que les bébés aigles restent protégés. Cependant, plus tôt ce mois-ci, aux alentours du 5 mars 2021, la région a été frappée par une tempête de neige intense. Pendant ce temps, la mère aigle Jackie a pris sur elle de s’asseoir et de protéger les œufs, comme le rapportait la mise à jour du site Web. Jackie a fait la grande majorité des œufs, comme elle le fait toujours par mauvais temps, a déclaré le Site Web des amis de Big Bear Valley . La mère aigle croit qu’elle est la prétendante la plus capable de protéger les œufs, alors elle s’est assise et assise, faisant la sieste et se recouvrant de neige, secouant parfois tout cela. L’image de Jackie couverte de neige a été publiée sur Facebook et a montré à quel point la parentalité n’est pas une tâche facile et évoque des moments difficiles.

