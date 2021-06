Mother Dons Fox Costume pour effrayer sa fille, Prank at Coffee Shop a Twitter en Splits

Dieu travaille de manière mystérieuse, mais une histoire qui contient une surprise partagée sur Twitter égayera votre journée. La farce d’une mère pour l’anniversaire de sa fille d’il y a trois ans gagne le cœur d’Internet cette semaine. Le 21 juin, l’utilisateur de Twitter Allison Reese a rappelé les souvenirs de sa première journée de travail dans un café de Chicago il y a trois ans et a partagé une histoire hilarante de son tout premier client au travail. Reese, une comédienne, a posté une photo d’une femme vêtue d’un costume de renard dans son café avec une légende indiquant que cela faisait trois ans depuis son premier jour de travail et que son premier client était la dame en costume de renard, qui avait a voyagé de l’extérieur de la ville pour surprendre sa fille dans les rues de Chicago. Reese a déclaré que la fille avait peur des mascottes, par conséquent, la mère voulait la chasser dans sa situation de cauchemar avant de commencer son travail. Reese a décrit la farce comme la meilleure ouverture qu’elle ait jamais eue.

Joyeux anniversaire de 3 ans à travailler dans un café à 6 heures du matin et mon premier client était cette dame en costume de renard en route pour surprendre sa fille, qui avait peur des mascottes, dans la rue à Chicago pic.twitter.com/kKmSbenvVQ– Allison (G) Reese (@reese_shapiro) 21 juin 2021

L’histoire a fait un énorme buzz en ligne car elle a accumulé près de 85 000 likes, plus de 5 100 retweets et des tonnes de commentaires d’internautes impressionnés.

Une excellente maman de bout en bout. — Angela lopez (@Ang_was_here) 21 juin 2021

J’aime cette dame de tout mon cœur. – Terence Trent D’Arby (@LillaryBlinton) 21 juin 2021

Ce serait moi en tant que maman… la raison pour laquelle je ne devrais pas avoir d’enfants. Je suis trop méchant‍♀️— citLALI (@LaliHoyos) 21 juin 2021

Cependant, l’histoire ne s’est pas arrêtée là car Reese a tweeté le lendemain que le duo mère-fille l’avait trouvée sur les réseaux sociaux et l’avait contactée. Dans un tweet de suivi le 22 juin, Reese a partagé les captures d’écran de la conversation qu’elle a eue avec la mère et la fille de l’histoire de la farce. Reese a dit à ses abonnés qu’ils ne le croiraient pas, mais la fille l’a trouvée sur Instagram et la mère l’a contactée sur Facebook.

Sur la photo ci-jointe, la mère a dit à Reese qu’elle était la dame en costume de renard et a remercié Reese d’avoir partagé l’histoire car sa fille s’amuse beaucoup avec. La mère a ajouté qu’elle avait célébré la fête de sa fille cette année-là, qui a maintenant 33 ans.

Alors que la fille a écrit qu’il s’agissait d’une visite surprise de sa mère à l’occasion de son 30e anniversaire. Alors qu’elle était en retard au travail, sa mère envoyait un texto à son amie pour vérifier où elle se trouvait. Elle a ajouté que sa mère lui avait fait peur et qu’elle a couru dehors vers son uber. La mère s’est même présentée à son travail et même ses collègues faisaient partie du plan car son quart de travail était déjà couvert par quelqu’un d’autre. La fille avait d’abord pensé qu’il s’agissait d’un écureuil et non d’un renard.

Internet est un endroit amusant, n’est-ce pas ?

