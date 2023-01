Mother Dead de Tristan Thompson: rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

de Tristan Thompson mère serait décédée subitement à Toronto le vendredi 6 janvier. La mère de la superstar de la NBA, Andréaa subi une crise cardiaque et a été transportée d’urgence à l’hôpital local où le personnel médical n’a pas pu la réanimer. HollywoodLa Vie confirmé la nouvelle auprès des représentants de Tristan, avec TMZ rapportant d’abord la nouvelle.

Tristan a souvent parlé d’Andrea sur son Instagram, comme le prouve un article de la fête des mères où il a partagé une vidéo d’Andrea et l’a sous-titrée : « Un jour ne suffit pas pour vous féliciter et vous élever haut. Chaque jour est votre jour. Merci pour tous les sacrifices que vous avez faits pour moi et mes frères. Je t’aime et j’ai tellement de chance d’avoir été choisi comme ton fils❤️. Tous les super-héros ne portent pas de capes. Dans la vidéo, Andrea rend la pareille et parle de l’amour qu’elle porte à sa famille.

Malheureusement, la dernière photo que Tristan a publiée d’Andrea sur son Instagram remonte à août 2019. Le doux cliché était celui d’Andrea tenant la petite fille de Tristan. Vraiqu’il partage avec son ex Khloe kardashian. L’ancien couple partage également une bébé garçon né en août par mère porteuse. Khloe a rejoint Tristan sur un jet privé en partance pour Toronto plus tôt vendredi, alors qu’ils ont été aperçus arrivant ensemble à l’aéroport canadien.

Khloe a accompagné Tristan pour le “réconforter” lors de sa perte, selon des sources avec TMZ. Les initiés ont également déclaré que la créatrice Good American était “très proche” d’Andrea et que, comme le reste de son clan Kardashian, elle soutiendrait toujours un “être cher dans leur période de besoin la plus difficile”.

Ceci est une histoire en développement…

