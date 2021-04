L’ancien dirigeant de 135 livres, qui a été dépouillé de sa couronne à l’UFC 259 pour avoir agenouillé le Jamaïcain-Américain au visage lors de sa chute de titre, s’est rendu sur Instagram pour montrer sa dernière possession.

Capturé en train d’inspecter le véhicule tout noir avant de se lancer dans un essai routier, le Russe est l’une des 25 personnes seulement dans son pays à recevoir la nouvelle BMW X5 en édition limitée.

Dans le monde, seulement 250 ont été fabriqués – et Yan a déclaré que « être le premier » fait partie de sa philosophie.

« J’ai choisi BMW pour la conduite, le sport, les émotions et le plaisir de conduire, » a annoncé Yan, se décrivant en train de signer les papiers du véhicule chic, qui se vend environ 183 000 $.

L’ancien champion de boxe Eduard Troyanovsky était parmi ceux qui ont applaudi la nouvelle acquisition de Yan, tandis que BMW Russie, qui a également un accord avec la star du tennis Daniil Medvedev, a répondu avec une approbation retentissante.

Motor fan Yan a précédemment reçu les clés d’une Mercedes à l’extérieur du centre sportif d’Ekaterinbourg où il s’entraîne en juillet dernier, après être revenu en Russie après être devenu champion des poids coq pour la première fois.

« J’apprécie voitures », disait-il à l’époque, admirant le« cadeau énorme ». « Avec beaucoup de voitures, je m’assois et je sens qu’une sorte d’unité est en train de se mettre en place. »

Yan a perdu son titre de manière extrêmement controversée à l’UFC 259 le mois dernier, et il a de nouveau critiqué Sterling pour avoir stagné sur leur match revanche prévu, qui pourrait ne pas avoir lieu avant neuf mois au plus tôt après que son rival a réitéré qu’il était toujours blessé.

« Le mec qui rit a la ceinture, » il a dit. « Juste dépouiller cette risée du titre, « demanda-t-il d’abord.

L’acteur s’est battu 4 mois après ce KO, mais toujours « commotionné » après notre combat 😂 https://t.co/nY3vaZ67r7 – Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) 9 avril 2021

« Vous avez combattu votre premier adversaire dans le top cinq et vous étiez trop stupide pour gagner, même avec un avantage de fatigue. J’ai hâte de vous gifler.

« Admets juste que tu es terrifiée à l’idée d’entrer à nouveau dans l’octogone avec moi. Ton cul est en train de se déshabiller, putain, » se moqua-t-il.

Accompagnant les images de Sterling en cours de finition par Marlon Moraes avec un rire, Yan a déclaré que l’acteur avait « combattu » quatre mois après cette défaite mais était toujours « commotionné » de sa ferraille avec le joueur de 28 ans, quand il a oscillé autour de la cage avant que le combat ne soit annulé et que Yan a été disqualifié.

Pour moi, vous êtes le vrai champion, il peut avoir la ceinture en papier, mais pour être le vrai champion, il a besoin de vous battre. vous avez gagné votre titre et vous l’avez défendu contre lui. il n’a jamais rien gagné, il a reçu le titre et va perdre le match revanche pic.twitter.com/y1KcrFn1dX – RussianFightR РУССКИЙ БОЕЦ 🇷🇺 (@RODINAFIGHTERS) 10 avril 2021

Merci Damon. Les occasionnels semblent penser que j’ai trompé au hasard mes muscles pour qu’ils disparaissent dans mon bras pour éviter un combat que j’ai demandé depuis 2019. Vous ne pouvez vraiment pas inventer ce truc https://t.co/yASm2588gn – Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 12 avril 2021

Sterling aurait besoin d’une chirurgie du cou. « [This is] pour les nuls qui disent qu’il est absent depuis neuf mois et les perdants qui disent qu’il fait semblant de merde », a-t-il déclaré, republiant la nouvelle de sa blessure.

« Rendez-vous en octobre, Peanut Butter Pan. Sincèrement, votre champion – suce-le et la vie continue. »

Yan a riposté: « Marquez mes mots, ce clown [is] ne va pas se battre en octobre. «