MOTEUR HONEYWELL UTILISANT DU CARBURANT D’AVIATION 100 % DURABLE TESTÉ AVEC SUCCÈS SUR UN JET D’AFFAIRES EMBRAER

Les performances du moteur fonctionnent aux niveaux SAF comparables à ceux observés avec le carburéacteur traditionnel.

LAS VÉGAS, 15 octobre 2023 /PRNewswire/ — Honeywell a annoncé aujourd’hui qu’Embraer avait testé avec succès le turboréacteur à double flux HTF7500 de Honeywell sur son avion Praetor 600 en utilisant du carburant d’aviation 100 % durable (SAF). Le test marque une étape majeure, car c’est la première fois que 100 % de SAF est utilisé dans les moteurs d’avions d’affaires d’Honeywell.

Le test, avec un moteur utilisant 100 % de SAF et l’autre du carburéacteur traditionnel, a été réalisé sur le campus d’Embraer à Melbourne, Floride, et a fourni de nouvelles informations sur les performances du moteur lors de l’utilisation d’une formulation 100 % SAF. Il a démontré avec succès que le moteur HTF7500 fonctionnant avec 100 % de SAF fonctionnait tout aussi parfaitement qu’avec du carburéacteur traditionnel.

« Nous sommes heureux de créer un avenir plus durable pour l’aviation avec des leaders de l’industrie comme Embraer », a déclaré Dave Marinick, président, Moteurs et systèmes d’alimentation, Honeywell Aerospace. « Cette étape importante des tests de notre moteur démontre la viabilité de SAF pour Embraer et l’industrie aéronautique dans son ensemble, alors qu’ils s’efforcent de respecter leurs engagements en matière de réduction des émissions de carbone. De plus, à mesure que nous développons des solutions SAF, nous utiliserons ces innovations dans nos propres moteurs et APU. »

Le moteur HTF7500 de Honeywell propulse les modèles d’avions Embraer Praetor 600 et Praetor 500. Le moteur allie une fiabilité de répartition de premier ordre et une concentration constante sur la réduction du bruit et l’amélioration du rendement énergétique.

Honeywell est un leader mondial du SAF et propose une suite de technologies pour créer des carburants à émissions réduites ou nulles. Plus de 40 licences Honeywell Ecofining™ ont été délivrées à ce jour pour produire des SAF, et environ 60 % des investissements de Honeywell dans la recherche et le développement de nouveaux produits en 2022 ont été orientés vers des résultats ESG.*

À propos de Honeywell

Les produits et services Honeywell Aerospace se trouvent sur pratiquement tous les avions commerciaux, de défense et spatiaux. L’unité commerciale Aérospatiale fabrique des moteurs d’avion, des composants électroniques pour cockpits et cabines, des systèmes de connectivité sans fil, des composants mécaniques et bien plus encore. Ses solutions matérielles et logicielles créent des avions plus économes en carburant, des vols plus directs et plus ponctuels, ainsi que des ciels et des aéroports plus sûrs. Pour plus d’informations, visitez www.honeywell.com ou suivez-nous sur @Honeywell_Aéro.

Honeywell (www.honeywell.com) est une entreprise technologique qui propose des solutions spécifiques à l’industrie qui incluent des produits et services aérospatiaux ; technologies de contrôle pour les bâtiments et l’industrie; et des matériaux de performance à l’échelle mondiale. Nos technologies aident les avions, les bâtiments, les usines de fabrication, les chaînes d’approvisionnement et les travailleurs à devenir plus connectés pour rendre notre monde plus intelligent, plus sûr et plus durable. Pour plus d’actualités et d’informations sur Honeywell, veuillez visiter www.honeywell.com/newsroom.

À propos des avions Praetor

Le Praetor 500 et le Praetor 600 sont les avions les plus avancés technologiquement dans leur catégorie. Le Praetor 500 a dépassé les objectifs de certification, atteignant une autonomie intercontinentale de 3 340 milles marins (6 186 km) avec quatre passagers et des réserves NBAA IFR. Le Praetor 500 est l’avion de taille moyenne qui vole le plus loin et le plus rapidement, capable de véritables Amérique du Nord vols d’un coin à l’autre sans escale, tels que Miami à Seattle ou Los Angeles à New York. Son frère, le Praetor 600, est l’avion super-intermédiaire le plus éloigné au monde, capable d’effectuer des vols sans escale depuis Paris à New York ou São Paulo pour Miami. Avec quatre passagers et des réserves NBAA IFR, le Praetor 600 a une autonomie intercontinentale de 4 018 milles marins (7 441 km).

*La méthodologie d’identification des solutions orientées ESG est disponible sur invest.honeywell.com (voir « ESG>Informations ESG>Identification des offres orientées ESG »).

