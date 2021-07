Motakhayyel de Richard Hannon mène la chasse aux honneurs internationaux à Ascot | Nouvelles de course

Motakhayyel dirige l’attaque à trois volets de Shadwell Estate, avec Danyah et Aldaary, sur les Moet & Chandon International Stakes à Ascot.

Le joueur de cinq ans, entraîné par Richard Hannon, a été impressionnant lors de l’enregistrement de la deuxième de ses victoires consécutives en Coupe Bunbury à Newmarket il y a deux semaines.

Cependant, il doit défier le poids maximal du 9e 13 livres samedi, y compris une pénalité de 3 livres pour sa démolition de 17 rivaux en trois longueurs et demie.

« Il était incroyablement impressionnant l’autre jour, avec beaucoup de poids sur le dos », a déclaré Angus Gold, directeur de course de Shadwell.

« Il a tué la course, et c’était probablement sa meilleure course de tous les temps. Espérons qu’il pourra le sauvegarder.

« Il a évidemment repris beaucoup de poids – mais c’est un cheval vedette et a été un joyau absolu pour nous. »

Danyah, entraîné par Owen Burrows, a été placé dans trois gros handicaps cette saison, le dernier en date des Buckingham Palace Stakes à Royal Ascot dans lesquels il était deuxième derrière Highfield Princess.

Gold a déclaré: « Il est très constant. Il a fait une bonne course au meeting royal et mérite d’en gagner une grosse.

« Cela ne le dérangerait pas d’avoir une goutte de pluie si cela apparaissait samedi. C’est un cheval gentil et solide.

On ne pensait pas que l’Aldaary formé par William Haggas était à son meilleur alors qu’il n’était qu’à la cinquième place des Buckingham Palace Stakes.

« Il avait l’air d’un cheval vraiment progressiste l’an dernier », a déclaré Gold.

« Il a remporté ses deux premiers départs de manière très impressionnante, à la fois sur un sol mou – (mais) je ne pense pas qu’il en ait nécessairement besoin.

« Avec le recul, je pense que William et son équipe ont estimé qu’il ne rebondissait pas tout à fait lors de la réunion royale. Il n’a pas fait une mauvaise course. Nous pensons juste qu’il est un peu meilleur que ça.

« William l’a rafraîchi et il a très bien travaillé l’autre jour. Voyons comment il s’en sort. Il a été question d’aller à Goodwood, mais William pense qu’en ce moment, sept stades est probablement le bon voyage pour lui. »

Dance Fever est revenu en forme avec une victoire à Leicester, pour son deuxième départ après 11 mois d’absence.

L’enfant de quatre ans entraîné par Clive Cox a une pénalité de 3 livres pour ce succès, mais les connexions s’attendent à un bon spectacle tant que les averses de pluie ne sont pas trop fortes.

« Je suis vraiment impatient de le voir courir », a déclaré Sam Hoskins, directeur de course pour le propriétaire Kennet Valley Thoroughbreds.

« Il ne pèse que 3 livres de plus que lorsqu’il a gagné à Leicester la dernière fois, et la forme s’est améliorée depuis.

« Nous avons toujours pensé qu’il était bien handicapé, mais il n’a jamais eu de chance avec la météo. Il semble toujours pleuvoir quand nous voulons le faire courir dans un grand.

« Il y a des orages prévus. Un peu de pluie serait bien, (mais) nous ne voudrions pas de lessivage.

« Il est handicapé pour s’approcher. Il était censé courir avant Royal Ascot – mais il faisait tellement humide en mai que nous ne pouvions pas le courir, et Ascot était un cas de souffler les toiles d’araignée.

« Il en avait clairement plus besoin que ce à quoi nous nous attendions, et c’était bien de le revoir la prochaine fois.

« Il est proche des chevaux fantaisistes. J’espère qu’il ira très bien. Il a bien couru lors de cette réunion l’année dernière. Nous aurons beaucoup d’espoir qu’il sera compétitif, tant que le sol ne se ramollit pas. »

Hugo Palmer aimerait voir de la pluie pour l’acquitté.

« Il menace de gagner l’un de ces gros handicaps, et je pense qu’il en a un en lui », a déclaré l’entraîneur de Newmarket.

« Il aurait besoin de pluie pour courir, mais cela semble probable. Nous ne savons tout simplement pas combien.

« Bon terrain, nous n’avons absolument aucun problème. S’il reste bien ferme, il ne courra pas. »

Charlie Appleby est optimiste que New Science peut mettre son pauvre Royal Ascot sur un terrain mou derrière lui, avec une grosse performance dans les Pat Eddery Stakes.

Le poulain de Lope De Vega n’était que septième derrière Point Lonsdale dans les Chesham Stakes, mais avait semblé prometteur lors de ses débuts victorieux à Yarmouth en mai.

Il avait Reach For The Moon une longueur et demie à la deuxième place ce jour-là, et ce cheval occupait la même position dans le Chesham, juste une demi-longueur derrière le vainqueur.

« Il a été décevant, mais c’était un terrain très mou à Ascot la dernière fois », a déclaré Appleby.

« Le cheval de John (Gosden) (Reach For The Moon) a terminé deuxième dans le Chesham, et nous avons terminé en bas du peloton, mais William (Buick) a dit qu’il n’était même pas content d’aller poster au sol.

« Nous avons mis une ligne à travers. Ses devoirs ont été bons depuis – je suis satisfait de sa préparation, et s’il peut rebondir dans sa forme de jeune fille de Yarmouth, il est un joueur majeur. »

L’opposition comprend M. McCann, formé par Tom Dascombe, qui a terminé quatrième des Superlative Stakes à Newmarket, George Boughey’s Cachet, troisième des Empress Stakes de Newmarket et le buteur de Salisbury Like A Lion, entraîné par William Muir et Chris Grassick.